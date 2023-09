Wie neemt de grootste SM-kelder van West-Vlaanderen over? Legendarische Club 51 zoekt nieuwe eigenaar

Club 51, de mythische stek pal in het centrum van Menen, gaat op zoek naar een overnemer. De plaats is bekend als één van de weinige libertijnse cafés uit de regio. De nieuwe uitbater krijgt er meteen ook de grootste SM-donjon van West-Vlaanderen bij.

Mochten muren kunnen praten, dan zouden die van Club 51 een bestseller kunnen schrijven. De wildste feestjes, vrouwelijk schoon, flessen van de meest exclusieve merken en themakamers die recht uit een hollywoodfilm lijken te komen. Met de komst van Club 51 werd Menen meteen ook de hoofdstad van de libertijnse levensstijl en groeide het uit tot een waar fenomeen.

Grote SM-donjon

“Maar we worden er ook niet jonger op”, lacht eigenaar Johan Fournier. “Ik flirt ondertussen met de pensioenleeftijd en de uren beginnen wat in de kleren te zitten. Het is dus tijd om een overnemer te zoeken die de legende van de club verder zal kunnen zetten.”

De nieuwe uitbater zal meer dan alleen maar een exclusief café in handen krijgen. “We hebben verschillende themakamers”, gaat Johan verder. “Maar waar we ons echt mee hebben weten te onderscheiden, is onze SM-donjon. Ik denk dat ik met hand op het hart mag zeggen dat het de grootste van West-Vlaanderen is en we staan ook bovenaan de nationale rangschikking. We kozen bij de opening meteen voor kwaliteit en wilden enkel het beste materiaal hebben. Dat vertaalde zich in een SM-kelder die zijn gelijke niet kent.”

Club blijft open

Over de voorwaarden van de overname wil Johan niet meteen in detail treden. “Dat zijn de geheimen van onze stiel”, sluit hij af. “Het is voor mij erg belangrijk iemand te vinden die de identiteit van de club verder kan dragen. Het zou zonde zijn om weg te stappen van het libertijnse idee. Wie zich geroepen voelt, kan meer informatie krijgen in de club zelf. De liefhebbers van het goede leven moeten echter niet wanhopen. We blijven gewoon open tot een geschikte kandidaat is gevonden.”