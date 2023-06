Wie maakt de droom van Vinni waar? “Graag eens mee op verplaatsing met Club Brugge”

Vincent ‘Vinni’ Pieters (32) uit Langemark is al vele jaren een die hard-supporter van Club Brugge. Ondanks zijn beperking is hij steevast van de partij bij thuiswedstrijden, maar volgend seizoen wil hij ook als twaalfde man mee op verplaatsing. Om die droom te verwezenlijken, zoekt hij een begeleider. “Al 14 jaar zijn ik en blauw-zwart onafscheidelijk”, vertelt hij.

Door zuurstoftekort bij de geboorte heeft de 32-jarige Vincent Vinni Pieters een fysieke beperking, maar dat belet hem niet om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Hij woont zelfstandig in een van de nieuwe appartementen van Vondels vzw in de Poelkapellestraat in Langemark en werkt in het dagcentrum Het Minnehuis, waar Vondels dagbesteding biedt voor volwassenen met een beperking via artistieke, creatieve en huishoudelijke ateliers. “Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag word ik opgehaald en teruggebracht met een busje”, vertelt Vinni. “Op woensdagnamiddag zet ik me vrijwillig in voor de bibliotheek van Langemark-poelkapelle. Mijn taak bestaat vooral uit computerwerk.”

“Ik zou ook graag eens een Europese verplaatsing meemaken”

Vincent is de zoon van Mario Pieters en An Debrouwer, en tweelingbroer van Xavier. “Voor mij was het vaak heel zwaar om met mijn beperking te leven, zeker als je je tweelingbroer ziet sporten en jij van aan de zijlijn moet toekijken. Naarmate ik ouder werd, kon ik er beter mee omgaan en werd ik fervente supporter van mijn baskettende broer”, gaat Vinni verder. “Mijn beperking zal me nooit tegenhouden om iets nieuws te proberen. “Integendeel, zelfs na iedere tegenslag die ik moet verwerken, krijg ik nieuwe energie om telkens door te gaan of te #bluvngoan. #No SweatNoGlory is mijn motto en slogan.”

Spanjereis

“Voor lange afstanden verplaats ik mij met een manuele rolwagen, voor korte afstanden binnenshuis en naar Het Minnehuis maak ik gebruik van een Kaye Walker (een soort rollator, red.)”, zegt Vinni, die positief in het leven staat. “Er zijn natuurlijk ook mooie kanten aan mijn beperking. Zo ga ik al bijna twee jaar naar WVA-Metgezel. Dat is een Ieperse vereniging die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking. Tijdens de Spanjereis naar Lloret De Mar vorige jaar leerde ik zo mijn vriendin Melissa Everaert kennen.” Ook voetbal is een grote passie van Vinni. Hij is een grote supporter van Club Brugge. “Ik ben al van mijn 7 jaar gebeten door de blauw-zwarte microbe”, vertelt Vinnie. “Eigenlijk is het de schuld van mijn eerste kinesiste Nele de Groote. (lacht) Tijdens een van de kinebeurten begon ze plotseling te vertellen over Club. Ze nam mij ook eens mee naar een wedstrijd in het stadion. Vanaf die dag begon het huwelijk tussen Blauw-Zwarte en mezelf. Ondertussen zijn we al meer dan 14 jaar onafscheidelijk. Ik ga ieder thuismatch kijken, in goede en slechte tijden. Ik heb namelijk een abonnement in de rolstoelzone voor de spionkop van Blauw-Zwart.”

Supportersclub 28

Voor begeleiding tijdens de thuismatchen kan Vinni rekenen op zijn vader die hem telkens vergezelt, maar al jaren droomt Vinni ervan om ook bij de uitwedstrijden FCB naar de overwinning te schreeuwen. “Dat gaat dan zowel om de uitwedstrijden in België, maar eventueel ook eens een Europese verplaatsing. Daarvoor zou ik wel iemand moeten vinden die het ziet zitten om me te begeleiden. Ik heb hulp nodig om me te verplaatsen van en naar de bus. Ook voor toiletbezoeken en om mijn plaats in het stadion te bereiken, heb ik hulp nodig. Ik zou me inschrijven bij supportersclub 28 in Ieper.” Ondertussen deelde Vinni de oproep ook al op Facebook. “Maar reactie kreeg ik nog niet echt. Ik hoop alvast dat er mensen in de bres springen, want meegaan op verplaatsingen zou een droom zijn die uitkomt”, besluit Vinni.