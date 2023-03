Wie liep én reed door versgegoten beton aan stadion Waregem? “Duizenden euro’s schade”

Aan het stadion van Zulte Waregem hebben onbekenden versgegoten beton beschadigd. Er zijn zowel voetstappen als een fietsspoor te zien. “De schade loopt op tot duizenden euro’s”, klinkt het bij aannemer Jonas Deforche.

“Na een hele dag labeur met een hardwerkend team, vonden een fietser en voetganger het nodig om de werfhekkens te openen en erdoor te gaan, om zo ons werk te verknoeien”, opent aannemer Jonas Deforche. “We hebben meteen de camerabeelden opgevraagd, en de politie is nu volop bezig met de identificatie van de twee daders. Het gaat enerzijds om een vrouw die omstreeks 18.30 uur te voet de werf probeerde door te steken, met alle gevolgen van dien. Je ziet haar nochtans op de beelden vreemd naar haar schoenen kijken, maar toch beslist ze om door te lopen… tot ze beseft dat ze niet verder kan. Een uur later, rond 19.30 uur, is dan weer een man op de fiets in beeld, die zonder verpinken door het verse beton ploetert.”

Voor duizenden euro’s schade

Voorlopig wordt er nog geen actie ondernomen om de werf te herstellen. “In samenspraak met de gemeente zullen we beslissen hoe we de herstelwerken precies aanpakken”, klinkt het. “Maar dat het een kostelijke grap wordt, dat is inmiddels duidelijk. De schade loopt op tot duizenden euro’s.”

“In het kader van een volgende fase van de werken wordt volgende week opnieuw beton gegoten, bij deze zijn alle omwonenden extra gewaarschuwd”, besluit Jonas Deforche.