Wie kroont zich tot Homo Universalis?

Allen 8830 gaat op zoek naar een opvolger voor Davy Demeulenaere en organiseert op zondag 2 juli hun tweede editie van de Homo Universalis.

In het verlengde van de rubriek ‘Homo Universalis’ uit het tv-programma Iedereen Beroemd kunnen maximaal 88 inwoners van de gemeente Hooglede-Gits zich proberen te kronen tot Homo Universalis. Aan de hand van een aantal eenvoudige proefjes vallen er telkens deelnemers af tot er uiteindelijk nog één persoon overblijft. Net zoals vorig jaar is domein ’t Chringhene in Gits de uitvalsbasis. De start van de eerste opdracht is voorzien om 14 uur. De deelnameprijs bedraagt 10 euro maar in ruil krijgt elke deelnemer een drankkaart van 10 euro. Supporters zijn ook welkom en die mogen het spektakel gratis bekijken. Inschrijven kan via summergames8830@gmail.com. Deelnemers moeten wel minstens 16 jaar zijn. (JT)