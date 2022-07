Wie koopt een huisje voor een zwerfhond? Ingrid en Lieve uit Brugge zetten zich in voor Servische viervoeters in nood

Elke zomer trekt een team van Brugse dierenliefhebbers naar Servië om er mee te bouwen aan Sasha’s Shelter, een geïmproviseerd asiel waar liefst 750 thuisloze honden opgevangen worden. Samen zetten de Brugse vrijwilligers zich in om de leefomstandigheden van die vergeten dieren te verbeteren. “Honden zijn de beste vrienden van de mens.”

Het jaarlijkse bouw- en verzorgingskamp wordt gecoördineerd door vzw Dog Happiness. Bezielster daarvan is de Zedelgemse Ingrid Martens (55), maar ook Lieve Suffys (55) en haar oudste dochter gaan straks mee naar het Servische Nis.

Dit jaar staat een pension voor oude en zieke honden op het programma: in twee containers willen ze een verwarmd onderkomen inrichten voor de oudere en meest kwetsbare dieren in het asiel.

In de shelter worden liefst 750 honden opgevangen. (gf)

“Plus een aparte ruimte waar de honden veilig gesteriliseerd kunnen worden. Naast helpende handen zijn we ook nog op zoek naar middelen. Door de coronacrisis en later ook de oorlog in Oekraïne is het aantal donaties de laatste twee jaar sterk afgenomen”, vertelt Ingrid Martens.

Uitdaging

De vzw is daarnaast nog op zoek naar vrijwillige dierenartsen of -assistenten die mee willen gaan om de hondjes een medische check-up te geven. Een andere uitdaging is een nieuwe thuis te vinden voor de viervoeters.

“Servië is nog altijd geen lid van de Europese Unie, waardoor adoptie lang duurt. Maar vaak zijn de honden ook gewoon te schuchter voor adoptie”, zegt Lieve Suffys.

Toch vond vorig jaar een vijftigtal dieren hier een nieuw onderkomen via de vzw. “We gaan daarbij steeds op zoek naar de perfecte match. Zoals die man uit Sint-Kruis, die dankzij dat hondje weer alle dagen zijn wandelingetje kan maken: ze zijn allebei blind aan één oog”, glimlacht Ingrid.

In Sasha’s Shelter in Nis hebben alle 750 honden ook een naam

“Maar het is bij adoptie echt het karaktertje dat telt”, gaat Lieve voort. “Honden zijn de beste vrienden van de mens, dat wisten we al langer. Maar in Servië ben ik helemaal anders naar honden gaan kijken. In Sasha’s Shelter in Nis hebben alle 750 honden ook effectief een naam.”

Het verhaal van de shelter begon twaalf jaar geleden, toen Sasha Pesic op een vuilnisbelt in zijn stad vier verwaarloosde puppy’s aantrof. “Terwijl hij zelf in een klein appartementje woonde, nam hij ze toch in huis en gaf die beestjes de beste zorgen”, vertelt Ingrid.

“Al snel kwamen daar nog dieren bij. Uiteindelijk vond hij een leegstaande manege waar hij de honden in onderbracht. Bewoners hoorden het verhaal, en nog meer vondelingen werden gedropt. Tot het er uiteindelijk dus meer dan 700 waren.”

Dweilen met de kraan open

Alle honden in de shelter zijn gesteriliseerd en gecastreerd. De Brugse vrijwilligers helpen ook bij het ontwormen en vaccineren. “Eigenlijk hebben we gewoon meer gekken nodig zoals Sasha”, glimlachen de dames.

“Op straat zie je daar zoveel dierenleed, maar zijn aanpak is echt de juiste. In zijn asiel lopen de honden, in plaats van opgesloten in kennels, rond in grote roedels. Veel beter voor het mentaal welzijn van die dieren.”

“De leefomstandigheden van de honden zijn met onze steun overigens al veel verbeterd – vroeger vroren ze er ’s winters gewoon dood op straat”, vult Ingrid aan. “Maar de situatie in het Balkanland blijft toch zeer schrijnend. Het blijft dweilen met de kraan open, zolang de overheid wegkijkt. Onze extra handen zorgen voor vreugde en hoop bij de plaatselijke werknemers.”

De vzw zoekt nog nieuwe vrijwilligers die mee de schouders willen zetten onder Sasha’s Shelter. Je kan het project ook van hieruit steunen met een bijdrage via www.dog-happiness.be. Voor 30 euro kan je een hondenhuisje adopteren.

“Zo’n huisje maakt voor de hondjes een reuzeverschil tijdens de wintermaanden. Je krijgt dan ook een foto toegestuurd van het huisje met jouw naam op”, besluit Ingrid.