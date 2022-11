Wie komt de Sint helpen in Nieuwpoort?

In het weekend van 26 en 27 november kunnen de kinderen op Sint-Expeditie trekken door Nieuwpoort. Beide dagen staan volledig in het teken van de hulp aan Sinterklaas.

Hoofdpiet en Speelgoedpiet zijn geveld door een zware verkoudheid. De grote intrede van Sinterklaas en zijn gevolg komt in gevaar. Sinterklaas heeft dokter S. Peculoos ter hulp geroepen. De enige remedie is een langdurig verblijf aan zee.

Pietenopdracht

Sinterklaas twijfelt niet en verhuist zijn hele hebben en houden naar verschillende plaatsen in Nieuwpoort: zijn pakjesfabriek, slaapkamer, keuken, Pietenschool en zelfs zijn bioscoop krijgt een onderkomen in de stad. Terwijl zijn Pieten uitzieken, roept Sinterklaas de hulp in van de kinderen van Nieuwpoort om de grote voorbereiding van zijn komst in goede banen te leiden. Je kunt Sinterklaas helpen door op expeditie te gaan langs vijf verschillende haltes. Bij elke halte vervul je een Pietenopdracht.

Met het Sinttreintje kun je tussen de verschillende haltes pendelen. Keuze uit twee startplaatsen: Nieuwpoort-Bad aan De Barkentijn en Nieuwpoort-Stad aan bezoekerscentrum Westfront. Zowel bij vertrek uit Nieuwpoort-Bad als Nieuwpoort-Bad zijn drie startmomenten: Vertrek aan de Barkentijn: 10, 10:15 of 11:50 uur. Vertrek aan Westfront: 10, 11 of 12 uur.

Om deel te nemen, betaal je 10 euro inclusief goodiebag voor kinderen en drankje voor ouders (kinderen met de voordeelpas krijgen korting). (PG)

Info en tickets via http://www.visit-nieuwpoort.be/beleef/sintexpeditieof bij Toerisme Nieuwpoort.