Wie isCarl Ballière?

Privé: Carl Ballière (65) is getrouwd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Hij woont in de Vredestraat in Waregem.

Zulte Waregem: Carl is voorzitter sedert 2013. Hij stond in 2001, met onder meer Willy Naessens, mee aan de basis van de oprichting van Zulte Waregem.

Loopbaan: na klassieke humaniora bij de Paters Oblaten in Waregem, volgden rechtenstudies aan de UGent. Hij is CEO van Balko, een confectiebedrijf in dameskledij dat hij heeft opgericht. De productie gebeurt in Tunesië en Roemenië, met een 200-tal werknemers. In Waregem zijn er twaalf werknemers.