Wie is Rose Bertram uit Kortrijk, het vermeende nieuwe lief van Leonardo DiCaprio?

Hollywood-acteur Leonardo DiCaprio wordt met de regelmaat van de klok gelinkt aan een nieuwe vlam. Deze keer duikt opvallend vaak de naam van Rose Bertram op.

Leonardo DiCaprio hoeven we niet meer voor te stellen. De acteur uit onder meer Titanic, Inception en The Wolf of Wall Street komt echter steeds vaker in de media met zijn amoureus leven dan met zijn films. Want regelmatig is hij aan het daten met een model. Heel vaak zijn ze een pak jonger, en gaat de grap dat ze niet ouder mogen zijn dan 25 jaar. Het hielp dan ook niet dat zijn relatie vorig jaar op de klippen liep met het Argentijns-Amerikaans model Camila Morrone, die – jawel – 25 jaar is.

Regelmatig wordt hij gespot met jonge vrouwen, die dan ook meteen gebombardeerd worden tot potentiële ‘love interest’. Deze keer focust de gespecialiseerde pers zich op Rose Bertram.

Mama van twee

Rose is een internationaal topmodel, geboren in Kortrijk. Ze groeide op in Deinze. Haar vader heeft Schots bloed, terwijl haar moeder roots heeft in Portugal, Angola en Senegal. Het was haar moeder die Rose op haar dertiende inschreef als model. Haar vader Dave Bertram kwam een paar jaar geleden tragisch om het leven na een CO-vergiftiging op een camping in Nieuwpoort waar hij woonde.

Het is niet altijd glitter en glamour. In dezelfde week dat ze model mocht zijn voor de lingeriecollectie van Rihanna, overleed haar vader. © AFP

Ze was sinds haar 17de samen met de Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel, die onder meer bij Ajax en PSG speelde. De twee kregen vijf jaar geleden een dochtertje: Naleya Rose van der Wiel. Twee jaar geleden werd ook Zaylee geboren. Het gezin volgde de voetbalcarrière van Gregory en woonde eerst in Istanboel en daarna in Canada.

Feesten met Beyoncé

Rose stond al op de voorpagina van de Vogue, sierde het befaamde badpakkennummer van Sports Illustrated en stond model voor onder meer H&M, L’Oréal, Guess en zelfs de nieuwe lingeriecollectie van zangeres Rihanna. Een shoot met Naomi Campbell, langsgaan bij Kim Kardashian, een feestje met Jay-Z en Beyoncé… het zijn zaken waar Rose tegenwoordig niet meer vreemd van op kijkt.

Vorig jaar werd Rose nog gespot met voetballer Kylian Mbappé, en nu dus met Leonardo DiCaprio. De twee werden samen gespot tijdens de modeweek in Parijs, en ze werd ook opgemerkt in Los Angeles, een dag na de Oscar-uitreiking. Of Leonardo DiCaprio net als in Titanic zijn ‘Rose’ heeft gevonden, is nog niet helemaal duidelijk… Pittig detail: Rose is vandaag 28 jaar.