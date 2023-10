Wie is Gwennie? Ballon met foto leidt tot emotionele zoektocht in Gullegem: “Wil haar een hart onder de riem steken”

Tijdens een wandeling met de hond vonden ze een ballon en een foto. Het werd meteen de start van een erg emotionele zoektocht. Magda Blondeel (76) en Eric Leman (77) uit Gullegem hebben sinds hun vondst maar één enkele vraag: wie is Gwennie?

“We gingen wandelen met de hond, zoals we eigenlijk alle dagen doen!” Magda blikt terug op een alledaags moment dat hen tot een niet alledaagse queeste zou gaan leiden.

“Op het einde van Ballingstraat in Gullegem, waar de weg overgaat in een wandelpad, zag ik plots een ballon in de struiken liggen. Initieel dacht ik enkel iets van de soort ‘wat doet dat nu hier’ en liepen we verder. Na enkele seconden werd ik toch nieuwsgierig en besloot ik de ballon uit het struikgewas te halen. Al snel viel mijn oog op de kaart die aan de ballon was bevestigd, een combinatie van een foto en een tekst.”

“Ik kon het niet zomaar laten verdwijnen”

De foto, waarop twee jonge vrouwen staan afgebeeld, trok de aandacht. Maar vooral de tekst achterop de foto raakte Magda in het hart. “Het is een korte, krachtige tekst waarin een zekere Gwenny zegt dat ze Emmely mist. Twee jaar geleden moet die dame zijn overleden en liet ze blijkbaar een waanzinnige leegte achter bij vrienden en familie. Wanneer je zo een tekst leest, dan weet je dat Gwennie en Emmely erg hard met elkaar waren verbonden. Dat dan aan een ballon terugvinden in de struiken? Ik kon het niet zomaar laten verdwijnen.”

Zoektocht

Magda bevestigde de ballonnen, met kaart, aan een boom en begon met haar zoektocht. “Logischerwijs belde ik eerst aan bij de buren en riep ik zelfs onze vrienden en familie ter plaatse. Misschien kende iemand één van de dames wel op de foto? Ik wil echt die Gwennie vinden om haar te zeggen dat haar verhaal ons niet alleen raakt, we willen haar ook een hart onder de riem steken. Tot op heden weten we nog steeds niet wie de dames zijn, maar ik hoop dat ik ondertussen via sociale media wel wat reacties kan krijgen. De dag dat we de ballonnen vonden, was het zwoel en windstil. Ik kan dus enkel maar veronderstellen dat ze niet zo heel erg ver van hier zijn opgelaten geweest.”