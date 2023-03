Wie helpt zwerfvuil opruimen?

In Poperinge en Vleteren organiseert IVVO in de maand maart een opruimactie in Poperinge en Vleteren. Alle verenigingen worden opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken en het zwerfvuil uit het straatbeeld te helpen verwijderen. De opruimactie gaat door op zaterdag 11 maart.

“Zwerfvuil vervuilt het straatbeeld en het milieu. Mensen gooien bewust of onbewust afval op de grond, een probleem dat Poperinge samen met IVVO blijvend wil aanpakken. Naar goede gewoonte organiseren we in maart opnieuw een grote zwerfvuilopruimactie. Verenigingen engageren zich om een traject van 8 kilometer op te ruimen. Ook na deze actie willen we Poperinge graag zwerfvuilvrij houden”, klinkt het bij het Poperingse stadsbestuur. “Help jij graag mee? Installeer de WePlog app, daar kan je zien welke buurt een opruimbeurt kan gebruiken.”

Verenigingen die deelnemen aan de opruimactie, krijgen het nodige materiaal ter beschikking zoals restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen. De opruimactie gaat door op zaterdag 11 maart. (LBR/AHP)