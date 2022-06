Wie helpt Stella en Max?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Stella en Max, twee buitenlandse honden die al hun hele leven samen zijn.

“Stella is een teefje, Max is haar broer. Samen woonden ze bijna drie jaar in de tuin van een Roemeens gezin. Ze leefden er in een kennel en kenden er weinig liefde”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Zoals vaak het geval is, moeten ze nu ze niet meer zo heel jong en schattig zijn, de straat op. Dat willen we graag voorkomen. Stella en Max zijn nog net geen drie jaar oud en doen het goed met mensen, andere honden, katten en kinderen.”

Veel liefde te geven

“We hopen dus een goede thuis voor hen te vinden in ons land. Het liefst van al samen, want zo zijn ze het al hun hele leven gewend. Het zijn kleine hondjes, die nog veel liefde te geven hebben. Natuurlijk zullen ze wat moeten wennen aan een huiselijke omgeving.”

“We zoeken dan ook baasjes voor hen met wat geduld, die hen de tijd gunnen om nieuwe dingen te leren.” Desiree is ervan overtuigd dat de twee snel zullen wennen aan hun nieuwe leven met zachte zetels en veel knuffels. “En dat verdienen ze ook”, besluit ze.