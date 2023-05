Wie helpt mee WK van Oostendse rope skippers in Colorado financieren?

Op het Belgisch kampioenschap voor juniorenteams behaalde RS Oostende na een spannende wedstrijd de zilveren medaille. Hiermee verzekerden ze zich ook van een selectie voor het International Open Tournament in Colorado, een WK met meer dan 3.000 deelnemers uit 30 landen.

Het damesteam (Elise Mommerency, Fiebe Wullepit, Anouk Coulier, Febe Crommelinck, Marthe Claeys en Assya Hussein) behaalde zilver op het BK en individueel bij de jeugd (12-14jaar) stond Amaryllis Vandekerckhove op het podium van 30” Speed, met een score van 91. Zo sleepte ze haar individuele selectie voor het jeugd-WK in de wacht.

Dat betekent dat zeven dames en drie trainers deze zomer de oversteek maken naar de VS. Het damesteam komt in actie (twee snelheidsproeven en vier vrije oefeningen) in Colorado op 16 en 17 juli. Amaryllis springt op 19 juli. Omdat de sportclub en atleten de meeste kosten zelf moeten ophoesten, starten ze met verschillende acties om geld in te zamelen.

Moeilijke sport

Een of twee touwen, synchroon springen met twee of met vier: de dames van Rope skipping Oostende kunnen het allemaal. De selectie is dan ook een mooie beloning voor hun harde werk.

“Onze club is ontstaan in 2002 en het is de eerste keer in de geschiedenis dat we met een damesteam bij de junioren naar een wereldkampioenschap gaan. Een prestatie om bijzonder trots op te zijn”, legt trainer Cinder Neyens.uit. “Elise, Fiebe, Anouk, Febe, Marthe en Assya, een team van meisjes tussen 16 en 18 jaar, glimmen van trots bij de gedachte dat ze straks naar het WK in Amerika mogen gaan. Ze trainen drie keer per week op zes technische onderdelen: twee snelheidsproeven en vier vrije oefeningen op muziek. Dat varieert van oefeningen met een of twee touwen, tot synchroon springen met twee sporters of zelfs met vier. De moeilijkheidsgraad ligt hoog en als iemand een foutje maakt, krijgt het hele team strafpunten.”

Met Amaryllis Vandekerckhove mag ook een belofte (12-14 jaar) naar de Verenigde Staten. “Ik behaalde mijn selectie voor de snelheidsproef”, vertellen Amaryllis en haar coach Levy Lamoot. “In 30 seconden moet je zoveel mogelijk sprongen scoren. Op het BK sprong ik er 91. Het vergt een strenge concentratie. De kleinste fout kan je heel duur komen te staan. Een goede fysiek en lenigheid zijn een must, samen met een goed gevoel voor ritme en timing”

Acties en show

De zeven dames gaan de komende tijd extra hard trainen voor hun deelname aan het WK in Amerika. Ze mogen alvast een showoptreden verzorgen tijdens de play-offs van BC Filou Oostende op zondag 14 mei.

De verplaatsingskosten naar Colorado worden geschat op meer dan 2.000 euro per persoon. Een aanzienlijk bedrag dus, en om de kosten wat te drukken, voor de club en de leden, worden steunacties georganiseerd. Steunkaarten (5 euro) en snoeppakketten (10 euro) zijn verkrijgbaar bij de leden. Op Vaderdag worden ontbijtmanden verkocht. Er zijn ook sponsorformules mogelijk. Op 28 mei vindt de grote RSO Skip Show plaats in CC De Grote Post en op 2 juli volgt nog de ‘Fin de Saison’ maaltijd.

Alle info over de inzamelacties vind je op www.rsoostende.be.