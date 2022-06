Wie helpt kat met kattenaids?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Snoepi (5) een knuffelgrage kat die lijdt aan kattenaids en nu dus als binnenhuiskat door het leven moet.

“Snoepi werd afgestaan door zijn baasje omdat de man te ziek was om nog goed voor zijn kat te kunnen zorgen. Maar Snoepi is dus wel altijd goed verzorgd geweest en is gewend aan mensen”, weet Hermien Deprez, voorzitter van het asiel .

“Toen hij hier aankwam hebben we vastgesteld dat hij lijdt aan kattenaids”, vervolgt ze. “Dat mag je vooral niet verwarren met de menselijke variant van de zieke. Die is niet hetzelfde en kattenaids is bovendien helemaal niet besmettelijk voor mensen. Snoepi is op dit moment bovendien kerngezond.”

Klaar voor nieuwe start

“Hij werd gecastreerd en is klaar voor een nieuwe start. Natuurlijk kan hij op termijn symptomen ontwikkelen maar met een goede verzorging in een zo stressvrij mogelijke omgeving, kan hij een heel normaal leven leiden.”

Snoepi is een erg lieve kat. “Hij is heel sociaal en houdt van knuffelen en op schoot zitten. Hij vindt het ook leuk om ergens lekker hoog te zitten en alles te overzien. We zoeken een thuis voor hem zonder andere huisdieren of kleine kinderen bij baasjes die hem binnen houden en daar lekker willen verwennen.”