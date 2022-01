Wie heeft warme thuis voor timide Zajka?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Superpups vzw. Daar zoeken ze een baasje voor Zajka, een puppy uit Rusland die nog net gered kon worden van een pijnlijke dood.

“Zajka betekent Nijntje in het Russisch”, vertelt Milla, stichter van Superpups. “Deze lieve meid is vier maanden geleden geboren op een bouwwerf. Bouwvakkers voederden ook haar moeder en haar zusje, maar de omwonenden begonnen te klagen. Drie teefjes in de buurt betekende maar één ding voor hen: overlast”, aldus Milla.

“Op een buurtraad werd dan maar besloten ze te vergiftigen. Gelukkig heeft een van die bouwvakkers dat opgevangen. Hij contacteerde meteen onze vrijwilligers. Zij grepen onmiddellijk in en haalden het gezinnetje van straat.”

Tenger en timide

De zus en mama van Zajka vonden al snel een goede thuis in ons land. “Maar Zajka zelf dreigt tijdens deze koude wintermaanden alleen achter te blijven in een shelter. Daarom zoek ik ook voor haar dringend een gouden mandje. Zajka is teder en timide. Ik verwacht dat ze eens volwassen ongeveer de afmetingen van een labrador zal hebben. Ze is nog niet zindelijk, maar kan het wel goed vinden met andere honden en katten. Ze is gechipt, gevaccineerd en heeft al een internationaal paspoort klaar liggen”, besluit Milla.