Wie heeft warme mand voor kieskeurige poes?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel regio Roeselare. Zij zoeken een thuis voor Bitch, een katje dat een stuk vriendelijker is dan haar goedbedoelde bijnaam doet vermoeden.

Het dierenasiel in Roeselare zoekt al sinds oktober een goede thuis voor een getijgerde kattin van ongeveer drie jaar oud. “Ze kwam hier binnen als een vondeling. We hebben haar al een paar keer aan een gezin voorgesteld, maar dat bleek telkens niet de juiste match”, aldus Thoya Derumeaux, medewerker van het asiel.

“Bitch kan heel vriendelijk zijn als ze besloten heeft dat ze je leuk vindt. Dan geeft ze kopjes en aaitjes. Ik kan haar zelfs met gemak in mijn armen nemen. Maar als ze het niet voor jou heeft, dan durft ze zeker uithalen met haar scherpe nagels. Daar heeft ze ook haar bijnaam aan te danken”, lacht Thoya.

Rust en geduld

“Die is heel liefkozend bedoeld, maar ik stel toch voor dat haar toekomstige baasjes hem veranderen.” (lacht) Bitch kan het niet goed vinden met andere katten. “We zoeken baasjes voor haar die rust uitstralen en veel geduld hebben. Bij drukte voelt ze zich niet goed. Bij honden of kinderen plaatsen, kan dus ook niet. Maar ik ben er zeker van dat ze iemand heel gelukkig zal maken met haar gezelschap”, besluit Thoya.

(AN)