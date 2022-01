Wie heeft een warme thuis voor twee chinchilla’s?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor twee chinchilla’s, knaagdieren die heel wat verzorging vragen.



“De diertjes werden in beslag genomen omdat hun baasje al veel te veel huisdieren had”, weet medewerker Gaëlle Pannecoucke. “Ze leefden in een enorme drukte en zijn daardoor wat schuchter. Toch durven beide dames al eens een hapje aannemen uit je handen.”

Zandbad en hoogteverschil

Chinchilla’s zijn geen gemakkelijke dieren om te houden. “Ze zijn niet geschikt om te knuffelen of op te pakken”, waarschuwt Gaëlle. “Ze zijn heel stress- en temperatuurgevoelig, hebben een heel specifiek dieet en nood aan speciale verzorging. Denk maar aan een regelmatig gezeefd zandbad bijvoorbeeld. Dat hebben ze nodig om hun zachte vacht proper te houden. Ook een grote kooi met veel hoogteverschil is een must. Chinchilla’s kunnen heel hoog springen en vooral ’s avonds en ’s ochtends kunnen ze heel actief zijn.”

Wie hen goed verzorgt, krijgt volgens Gaëlle wel een aanhankelijk huisdier in de plaats. “We vermoeden dat de dieren nog vrij jong zijn en aangezien chinchilla’s tien tot twintig jaar oud kunnen worden, zoeken we een baasje met ervaring dat zich voor langere tijd wil engageren.”