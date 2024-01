Wie heeft Christiana uit Ingelmunster gezien?

Op vrijdag 19 januari 2024, omstreeks 16.40 uur, werd de 84-jarige Christiana DE WITTE voor het laatst gezien in de serviceflats ‘De Ermitage’ gelegen in de Weststraat in Ingelmunster. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Christiana is 1m60 groot, slank gebouwd en heeft kortgeknipt wit haar. Ze draagt een bril.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een rode wintervest.

Deze persoon kan verward overkomen.