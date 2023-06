Wie geeft Skye een nieuwe kans?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Zij zoeken een thuis voor Skye (1,5), een lieve maar onzekere husky die door zijn baasje in het asiel werd gedropt op kerstavond.

“We weten niet helemaal zeker waarom”, vertelt coördinator Melissa Lust. “We vermoeden dat het iets te maken heeft met zijn allergie voor bepaalde voeding.” Skye is onder andere allergisch voor rund.

Lieve hond

“Het is een hele lieve hond”, vervolgt Melissa. “Al schrikt hij wel heel snel. Het duurt dus even voor hij ontdooit bij nieuwe mensen. Daar staat tegenover dat hij verzot is op andere honden. Hij vindt veel steun bij een andere kalme hond en neemt snel zijn of haar gedrag over.”

Verder houdt Skye van wandelen, spelen met de bal en naar de hondenweide gaan. Hij kan ook goed alleen thuis blijven. “Het is belangrijk dat hij deze keer in een rustig huis terechtkomt. Bij mensen met geduld en respect voor zijn rugzakje”, besluit Melissa.