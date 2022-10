Wie geeft Knabbel de eenzame chinchilla een fijne thuis?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Knabbel, een eenzame chinchilla.

“Knabbel werd meer dan een half jaar geleden binnengebracht na het overlijden van zijn baasje”, vertelt Lorenz Van de Velde, medewerker van Het Blauwe Kruis in Brugge. “Zijn precieze leeftijd kennen we niet. Oorspronkelijk deelde hij een hok met een vriend en zijn papa Teddy. Maar die eerste raakte vrij snel geadopteerd en Teddy overleed enkele weken geleden.”

Knabbel is vandaag dus erg eenzaam. “Dat is eigenlijk niet goed voor chinchilla’s”, weet Lorenz. “Ze hebben nood aan het gezelschap van soortgenoten. Voor Knabbel willen we het liefst een vrouwtje vinden. Dat zou geen probleem mogen vormen, want hij is gecastreerd.”

Ontsnappingskoning

Wie Knabbel adopteert, zal wel ervaring moeten hebben met chinchilla’s. Ze vragen een heel specifieke verzorging. Zo hebben ze dagelijks nood aan een zandbad. “En een heel stevig, goed afgesloten hok want Knabbel is een echte ontsnappingskoning”, voegt Lorenz nog toe. “Verder is hij wat timide, maar we denken dat hij met de juiste aandacht snel handtam zal worden. Hij verdient alvast een warme thuis.”