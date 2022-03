Wie gaf scootmobiel tijdelijk onderdak in Brugge?

De Brugse politie is op zoek naar een tienermeisje dat onlangs een scootmobiel tijdelijk onderdak bood in haar garage.

Een vrouw uit Sint-Pieters (Brugge) kwam onlangs in het centrum van Brugge met haar scootmobiel tot stilstand door een platte batterij. Een meisje van ongeveer 16 jaar schoot de vrouw te hulp en liet de scootmobiel tijdelijk stallen in haar garage in de buurt van de Smedenstraat.

De twee wisselden echter geen gegevens meer uit en nu vindt de oudere dame de garage niet meer terug. De politie is dan ook op zoek naar de persoon die de scootmobiel tijdelijk onderdak bood.

Weet jij meer? Bel wijkinspecteur Kevin op 050 47 28 12.