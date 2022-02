Wie gaat samenwonen in Heuvelland krijgt voortaan ook een plechtigheid

Wie in de gemeente Heuvelland voortaan kiest om te gaan samenwonen zal kunnen genieten van een ceremonie zoals bij het klassiek burgerlijk huwelijk.

In de raadszaal van het gemeentehuis de Warande in Kemmel waren Erik Desaever (52) en Hilde Stragier (53) de eerste die van deze formule gebruik maakten. De plechtigheid vond plaats op de historische 22/02/2022 in aanwezigheid van familie en de collega’s raadsleden van Hilde, zij is schepen van sociale zaken in Heuvelland.

Bij het contract hoorden ook de nodige documenten. “Bij een burgerlijk huwelijk is dit het trouwboekje, wie gaat samenwonen krijgt een samenwoonboekje,” aldus de bevoegde schepen Jean-Pierre Geelhand. Wie ook een ceremonie wenst omtrent het samenwonen kan een aanvraag indienen bij de gemeente.” Er wordt éénzelfde prijs aangerekend als voor een traditioneel huwelijk, dit is 100€ voor een ceremonie in de week en 200 euro voor een ceremonie tijdens het weekend.” (MDN)