Wie droomt van een strandcabine in Knokke-Heist, keert van een kale reis terug: “De vraag is véél groter dan het aanbod”

Wie droomt van een strandcabine op het strand van Knokke-Heist, is eraan voor de moeite. Wegens het té grote succes en een wachtlijst van maar liefst 8.500 kandidaten, wijst het gemeentebestuur de komende jaren geen cabines meer toe. Ook niet als er iemand beslist om geen plekje op het strand meer te huren. “De vraag is véél groter dan het aanbod. Sinds corona hebben we de interesse nog exponentieel zien stijgen”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL).

Een strandcabine aan de Belgische kust is altijd populair geweest. Maar sinds de coronacrisis is de vraag enorm gestegen, merken ze in Knokke-Heist. Daar verhuurt de gemeente jaarlijks zo’n 3.400 cabines aan particulieren. Die zijn allemaal verhuurd, en wie eenmaal een plekje heeft keert bijna altijd terug, maar straffer: er is een wachtlijst van 8.500 kandidaten. Allemaal mensen die hopen een cabine op het strand van de kustgemeente te kunnen huren.

Extra cabines

“De vraag is veel en veel groter dan het aanbod”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). “En extra cabines plaatsen is geen mogelijkheid.” Sterker nog: wie momenteel geen cabine huurt, maar wel droomt ervan, keert van een kale reis terug. Niet alleen dit jaar, maar ook in de nabije toekomst. “We hebben de wachtlijst afgesloten. Maar ook als er een cabine vrijkomt, wanneer iemand dus beslist om geen strandhuisje meer te huren, wordt die plaats niet meer ingevuld”, bevestigt Wittesaele, die wel duidelijk stelt dat het niet de bedoeling is om iemand zijn of haar cabine af te nemen.

Capaciteit

In Knokke-Heist bekijken ze ondertussen hoe ze het verhuren van de strandcabines op langere termijn gaan aanpakken. “De kustvisie speelt daar een belangrijke rol in”, geeft Wittesaele nog mee. “Hoeveel plaats zal er nog zijn voor cabines? Misschien is er wel meer plaats. Dat is iets waar we momenteel nog geen antwoord op weten. Maar het is wel duidelijk dat onze capaciteit op dit moment overschreden is.” (MM)