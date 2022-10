Wie doneert tweedehands spullen? De Sint zoekt hulp (en bergen speelgoed)

De Kristelijke Werknemersbeweging (kwb) organiseert dit jaar al voor de tiende keer de actie ‘Ieder kind een Sint’. Daarbij geven kinderen voor één keer zélf speelgoed mee voor de Goedheiligman, die het op zijn beurt herverdeelt onder gezinnen die het moeilijk hebben. “En dat worden er steeds meer”, klinkt het.

Eén op vijf kinderen in ons land groeit op in armoede, één op tien zelfs in extreme armoede. Volgens gezinsorganisatie kwb blijft dat cijfer echter nog stijgen. “We hebben allemaal wel de recente nieuwsberichten gezien over jonge ouders die de schoolboeken van hun kinderen niet meer kunnen betalen of leerlingen die met een lege brooddoos naar school gaan. Dat probleem is de jongste jaren alleen maar toegenomen: waar een jaar of tien geleden één kind op zeven in armoede opgroeide, is dat nu al één op vijf. Armoede is dus helaas allang geen randfenomeen meer; steeds meer gezinnen kunnen vandaag nog amper het hoofd boven water houden. Bij de voedselbanken zien ze tegenwoordig ook meer en meer jonge tweeverdieners aankloppen”, zegt Hannes De Laere, educatief medewerker bij kwb West-Vlaanderen.

Duurste maand

De organisatie heeft in de Sint-periode extra oog voor die gezinnen die het moeilijk hebben. “Voor veel ouders is december, toch dé feestmaand bij uitstek, na september de duurste maand van het jaar. Maar, of ze nu braaf zijn geweest of niet, lang niet elk kind vindt op 6 december speelgoed in zijn of haar schoentje”, klinkt het. Met de actie Ieder kind een Sint vraagt kwb aan kinderen en hun (groot)ouders om speelgoed te schenken voor de Sint. Het is eens iets anders: de Goedheiligman die cadeautjes krijgt en deze herverdeelt onder kinderen die in armoede leven.

Braaf of niet, niet elk kind vindt iets in zijn of haar schoentje op 6 december

“We zoeken degelijk speelgoed dat uitnodigt tot actief spelen. Dus liefst geen computerspelletjes en dergelijke, wel duurzaam houten speelgoed, gezelschapsspelletjes, puzzels en poppen. Hoe tijdlozer, hoe beter. Speelgoed dat overblijft omdat bijvoorbeeld de doos in minder goede staat is, verdelen we achteraf via onder meer scholen”, legt Hannes uit. Lokale armoedeverenigingen staan in voor de verdeling naar de doelgroep. “Het speelgoed wordt verdeeld onder diverse lokale welzijnsschakels, plaatselijke OCMW’s, CAW’s en verschillende armoedeorganisaties verspreid over heel West-Vlaanderen.

Laagdrempelig

“Zij zijn een dankbare tussenschakel, de drempel om je als ouder aan te melden, ligt er aanzienlijk lager. Om nog meer betrokkenheid te creëren, proberen we het speelgoed zo lokaal mogelijk te laten verdelen. Mensen hebben nu eenmaal meer voeling met goede doelen uit de buurt, waarbij ze lokaal mensen kunnen helpen. Als ze dan achteraf een berichtje lezen van deze verenigingen danken u voor jullie gulle gift, dan weten ze meteen ook dat hun donaties goed terecht zijn gekomen”, klinkt het.

Er is ook een pedagogisch luik: door ouders aan te moedigen om thuis met de kinderen of kleinkinderen een gesprek rond armoede en uitsluiting aan te knopen, breng je ze bij dat een bezoekje van de Sint niet vanzelfsprekend is. “Op die dagen na 6 december is het op elke speelplaats hét gespreksonderwerp: wat heb jíj gekregen? Op onze website geven we een aantal tips mee rond hoe je het onderwerp op een luchtige en kindvriendelijke manier bespreekbaar kunt maken in de huiskamer. Een grote meerwaarde voor onze actie, want zo werken we op twee fronten. Het is niet zomaar eens de zolder opruimen.”

Door de stijgende armoedecijfers sprongen dit jaar nog meer kwb-afdelingen op de kar. “We beseffen enerzijds dat het slechts een druppel op een hete plaat is, maar zijn anderzijds wel overtuigd dat we iets voor die gezinnen kunnen betekenen. En er is uit de sinterklaasactie een vergevorderde samenwerking met de welzijnsschakels voortgekomen, wat uiteraard ook positief is”, klinkt het.

De inzamelactie loopt van 22 oktober tot en met 28 november. De lijst met de inzamelpunten vind je op www.kwbeensgezind.be/sint_bak/