Wie doet een bod op de kerk van Donk?

Nu er geen erediensten meer zijn in de Donkse kerk heeft de Kerkfabriek in overleg met het bisdom de kerk te koop gesteld. De instelprijs is 290.000 euro. Om het gebouw een nieuwe bestemming te geven zal de nieuwe eigenaar nog extra kosten hebben. De vloer, de elektrische leidingen, de verwarming en het sanitair voldoen niet meer aan de moderne behoeften.

Na de herschikking van de parochies is de kerk in Donk een van de drie kerken (Donk, Adegem en Middelburg) die op termijn gesloten worden. Omdat er nu al in de Donkse kerk geen erediensten meer worden gedaan heeft de kerkfabriek besloten om de kerk te koop te stellen.

De kerk heeft een bouwoppervlakte van 525m² en staat op een perceel grond van 2.000m². Het orgel in de kerk is beschermd en het gebouw staat op de inventaris bouwkundig erfgoed.

Geen belangstelling

Een paar jaar terug bood de kerkfabriek van Donk de kerk te koop aan bij de gemeente. Het toenmalig bestuur liet toen weten dat het geen belangstelling had. “Ook ons bestuur is geen kandidaat-koper van de kerk. Wij willen in iedere leefkern een ontmoetingscentrum. Voor Donk is dat de zaal de Poermolen. De plannen om die zaal te renoveren zijn klaar”, liet burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) weten.

Wie meer informatie wenst over het gebouw of een bod wil uitbrengen kan contact opnemen met www.defooz.com of met het nummer 09 225 00 78. (LV)