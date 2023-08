Wie danst als Hoppebel tijdens Hoppestoet: “Nog enkele dansers nodig”

Dansgroep De Hoppebellen is nog op zoek naar enkele enthousiaste dansers die willen meedansen tijdens de komende Hoppestoet op zondag 17 september. “Nog een zestal dansers zouden welkom zijn. Extra’s plaatsen we op een wachtlijst”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen.

De rode klompen en de groene Hoppebelhoed herken je van ver tijdens de Hoppestoet. Op zondag 17 september zal de dansgroep uiteraard niet ontbreken wanneer de Hoppestoet door de straten trekt. “De Hoppebellen bestaan 65 jaar en mijn streefdoel is om met 36 dansers door de Poperingse straten te trekken tijdens de Hoppestoet. Momenteel staat de teller op 30 dansers”, zegt verantwoordelijke Veerle Christiaen. Ze is lerares in het tweede leerjaar in VBS Sint-Benedictus in Poperinge en dirigente van de muzikale jongerengroep Klimdraad. Ze is ook al meer dan 27 jaar muzikante bij de Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar.

Wachtlijst

Ze was zelf als Hoppebel actief en is nu verantwoordelijke van de dansgroep. “Mijn taak bestaat erin om de groep dansers samen te stellen en de dans aan te leren. Als verantwoordelijke begeleid ik hen en regel alle praktische zaken, ook het nazien van de kledij.” Momenteel telt de groep een 30-tal dansers. “Met de Hoppestoet van 2017 waren we met 36, dus nu is dat ook mijn streefdoel. Ik zoek dus nog enkele dansers, jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar. Moesten er plots heel veel jongeren reageren, dan komen ze op een wachtlijst terecht voor het geval iemand plots moest uitvallen”, legt Veerle uit.

Hoppelied

“Wat ik van de dansers verwacht? Er wordt een dans op het Hoppelied aangeleerd tijdens een viertal repetities, die eind augustus starten. We dansen doorheen de stoet in de traditioneel gekende kledij. We dansen per twee als koppel: een jongen en een meisje of twee meisjes samen. Het is altijd leuker om dit te doen met iemand die je kent, een vriend of een vriendin. Ik vind het belangrijk dat ze graag dansen en ook fier zijn om een Poperingse Hoppebel te zijn”, zegt Veerle.

“De dansers mogen feest verwachten na zes jaar wachten. Maar ook Poperingse verbondenheid en plezier tijdens het hele hoppeweekend zal zeker en vast aanwezig zijn. De Hoppebellen openen de Kinderparade op vrijdag, een stoet waar scholen hun creativiteit tonen. Tijdens de hoppestoet op zondagmiddag begeleiden ze de nieuwe Hoppekoningin door de Poperingse straten.”

Wil je als Hoppebel meedansen in de Hoppestoet? Neem dan contact op met veerle.christiaen@gmail.com. “Omwille van de kledij grootte ben ik nu nog voornamelijk op zoek naar jongeren, meisjes en jongens tussen 12 en 16 jaar.”