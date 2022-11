Wie 8820-trui of Torhout-muts koopt, steunt het goede doel

In het voorjaar van 2020 lanceerden Hermen Six en zijn vrouw Annelies Platteeuw van Bar Provisoir (de foyer van het cc de Brouckere) de intussen bekende 8820-truien. Ze boden duurzame truien aan met het Torhoutse postnummer, uitgevoerd in biokatoen en met het Fair Wear-label. Vervaardigd door het bedrijf R-Dreams van stadsgenoot Ruben Vandendriessche.

Te koop op braderie

Tijdens de Winterbraderie op zaterdag 19 en zondag 20 november stellen ze een nieuwe reeks 8820-truien voor, naar keuze in het donkerblauw of het grijs, plus een winters attribuut: een heuse Torhout-muts. Die bevat het silhouet van zeven opvallende plaatselijke gebouwen en een kunstwerk. Het ontwerp is van de hand van Ulrich Develter, die in zijn skyline de watertoren, het oud-stadhuis, de Sint-Pieterskerk, de smeedijzeren paarden, het Kasteel Wijnendale, het Kasteel d’Aertrycke en het stadskantoor verwerkte.

Hermen en/of Annelies zullen tijdens de Winterbraderie met een kraampje in de stadskern te vinden zijn en nadien kunnen de truien en mutsen ook gekocht worden in Bar Provisoir of besteld via de website van die horecazaak. Bij het kraampje zal een mobiele bar aanwezig zijn met onder meer bier, wijn en gin.

“We hebben de truien beschikbaar in alle maten, van heel klein tot heel ruim”, aldus Hermen. “Wie trots is op zijn stad en nog geen dergelijke trui heeft, weet wat hem of haar straks te doen staat (lacht). De warme, zwarte muts met in het wit de Torhoutse skyline is een heus hebbeding.”

10% voor Caritasfonds

De truien kosten 50 euro, voor de muts betaal je 25 euro. “Door een van die 8820-producten te kopen, steun je vanaf nu het goede doel”, vervolgt Hermen. “Dankzij de inspanningen van leverancier R-Dreams gaat 10% van de opbrengst naar een project. We hebben als eerste uitverkoren project het Caritasfonds van de Scholengroep Sint-Rembert gekozen. Komende zomer, tijdens de traditionele Batjes, zullen we opnieuw 8820-kleding lanceren en dan een ander goed doel steunen.”

(JS)

Voor info: www.provisoir.be