Wie 80 in Moorslede wordt krijgt kleine attentie en bezoekje

Sinds begin dit jaar zet Moorslede extra in op het welzijn van haar oudere inwoners. “Elke inwoner die de leeftijd van 80 jaar bereikt, krijgt een persoonlijk huisbezoek van een vrijwilliger. Op deze manier willen we niet alleen verjaardagen extra in de kijker zetten, maar ook een luisterend oor bieden”, aldus schepen van Welzijn Benedikt Vallaey (Sterk). Tijdens het bezoek ontvangt de jarige een kleine attentie, enkele folders en een Moorsledebon ter waarde van 10 euro. “Bovendien biedt het gesprek de kans om eventuele vragen of noden te bespreken. Zo blijven we als gemeente actief in contact met onze oudere inwoners en kunnen we, indien nodig, tijdig doorverwezen worden naar de juiste dienstverlening.” (BF/foto JS)