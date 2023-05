Wibilinga belicht hoogdagen van de Wevelgemse relikwie: Honderd jaar Heilige Doornprocessie

Vanaf donderdag 18 mei loopt in de Sint-Hilariuskerk een tentoonstelling over de verering van de Heilige Doornrelikwie tijdens de processie die in de periode 1869 tot 1967 door het centrum van Wevelgem trok. De tentoonstelling van Heemkundige kring Wibilinga belicht het ontstaan en de evolutie ervan tijdens deze periode.

Nog maar pas liggen de voorstellingen van het toneelstuk ‘Een Bale Vlas’ achter de rug of daar komt Heemkundige Kring Wibilinga al met een volgende activiteit in het kader van Wevelgem 825. De tentoonstelling over de Heilige Doornprocessie belicht de geschiedenis, het ontstaan en de evolutie van de processie.

“Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat de processie hernieuwd werd”, vertelt Ludo Vanhove. “In de tentoonstelling tonen we de vele groepen die mee stapten door de centrumstraten: religieuze groepen, groepen die het passiegebeuren vertelden maar ook pompiers, turnverenigingen of muziekverenigingen kregen er een plaats. Daarnaast vertellen we de historie van de Heilige Doorn.”

De Landas

De doorn is vermoedelijk afkomstig uit de kroon die wordt bijgehouden in de Notre-Dame in Parijs. In 1561 werd de betreffende doorn – in werkelijkheid zijn het drie doornen aan een takje – geschonken door de familie De Landas aan de Wevelgemse Guldenbergabdij, waar een zuster van hen toen verbleef. “Hoe die rijke familie uit de omgeving van Doornik eraan gekomen is, dat is niet duidelijk”, vervolgt Ludo.

Toen was er nog geen sprake van een processie, die kwam er pas in 1869. “Ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van de Heilige Bloedprocessie in Brugge werden andere relikwieën getoond die te maken hadden met het passieverhaal”, vertelt Ludo.

“Dit weekend kan je de Heilige Doorn bewonderen”

“Naast het Heilig Haar van Kortrijk en het Heilig Kruis van Veurne mochten dus ook groepen meestappen uit Wevelgem die de Heilige Doorn presenteerden. Het werd een volksverhuis naar Brugge. Nu ze toch de kostuums hadden, werd de optocht nog eens overgedaan in Wevelgem. De inwoners werden verzocht om de straten op te fleuren met bloemen en vlaggen. Sindsdien was Onze Heer Hemelvaart een echte Hoogdag met de jaarlijkse processie van de Heilige Doorn.”

Tegen stress

De processie was een feest, dat tonen de talrijke foto’s uit 1953 die te zien zijn op de tentoonstelling. De halve parochie stapte mee in de stoet, de ander helft stond samen met bezoekers uit de wijde omgeving drie rijen dik de stoet te bewonderen. Toen al werd de relikwie aangeroepen tegen hoofdpijn, hoofdzorgen en stress.

De processie trok voor het laatst rond in 1967. Toen was er meer volk dat meeliep in de processie dan er toeschouwers waren. Er zijn niet veel gelegenheden om de Heilige Doorn te bewonderen, die zit veilig opgeborgen in een kluis. Enkel met Onze Heer Hemelvaart komt hij naar buiten, na de mis dit weekend kan je hem zien.

De tentoonstelling staat opgesteld in de Sint-Hilariuskerk en is gratis te bezichtigen vanaf 20 mei tot 3 juni, telkens op zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur, en op woensdag tussen 9 en 12 uur. Er is telkens iemand van Wibilinga aanwezig om desgewenst meer info te verschaffen.