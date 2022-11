Where’s the closest chocolate shop?

Als we de hoteluitbaters mogen geloven, dan zullen we de komende dagen weer veel Engels horen spreken in de Ieperse binnenstad. Hoewel ze nog lang niet zo massaal afzakken naar de Westhoek als drie jaar geleden, zijn de meeste logiesverstrekkers hoopvol dat het Britse herdenkingstoerisme zich weer herstelt na twee covidjaren.

Toch heerst er nog geen hoerastemming. Corona mag dan van de baan zijn en de grootste douaneperikelen mogen verleden tijd zijn, er zijn nog heel wat evoluties die het toerisme in Ieper bedreigen. Zo moeten de hotels en B&B’s onder druk van de hoge inflatie hun prijzen aanzienlijk verhogen, en dat terwijl het door de brexit al duurder geworden is voor Britten om naar het Europese vasteland te reizen en de Britse economie in de hoek zit waar de klappen vallen.

De Britse economie krijgt zware klappen, dus het is te vroeg om te juichen

Hoewel iedereen denkt dat het Ieperse WO I-verhaal de Britten altijd zal blijven aantrekken, staat er onvermijdelijk toch een limiet op de prijs die ze ervoor willen betalen. Om te overleven, legt de toeristische sector in Ieper dan ook beter niet alle eieren in hetzelfde mandje. Toerisme Ieper zet al in op diversificatie door haar pijlen meer te richten op het middeleeuwse verhaal en fiets- en wandeltoerisme.

Daarmee wil men ook ander nationaliteiten overtuigen om naar Ieper af te zakken. En dat lijkt te lukken, mede dankzij de vakantie-in-eigen-land-hype die heel wat Belgen Ieper deed ontdekken tijdens de coronarestricties. Ook Nederlanders blijken het in Ieper heel gezellig te vinden, terwijl de Noord-Franse markt een goudmijn is die wacht om ontgonnen te worden.

Maar we mogen ook verder kijken. Zo valt het sommige logiesverstrekkers op dat ook toeristen uit Scandinavische landen deze zomer de weg vonden naar de Westhoek. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. Hoe leuk zou het zijn om naast ‘hello’ en ‘bonjour’ ook eens aangesproken te worden met ‘god dag’, ‘tack’ en ‘var är närmaste chokladbutik?’ op de Grote Markt.