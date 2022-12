Wevelgemse Sint-Theresiakerk krijgt nieuw leven als polyvalente ruimte

Vanaf 1 januari zullen er geen weekendvieringen meer zijn in de Sint-Theresiakerk. Vanaf 1 september 2023 zal de parochie dan helemaal opgegeven worden. De kerk wordt – onder licht voorbehoud – als polyvalente ruimte ingericht voor de Posthoornschool en als ruimte voor gemeentelijke dienstverlening.

Het is al vijf jaar geleden dat het Kerkenbeleidsplan voor de parochiekerken van de gemeente werd goedgekeurd. Ondertussen heeft de gemeente haar kerkenbeleidsplan geactualiseerd. De ideeën werden afgetoetst met de verschillende kerkfabrieken, het team van de pastorale eenheid en het centraal kerkbestuur. De bisschop van het bisdom Brugge keurde de aanpassing inmiddels goed.

Ontwijding Sint-Theresia

Sint-Theresia ondergaat op korte termijn de grootste verandering met een volledige herbestemming en dus ook ontwijding van de kerk. Deze beslissing wordt binnenkort genomen door de bisschop. De kerk, in gebruik genomen in 1961, zal vanaf september 2024 dienst doen als sportzaal en als antennepunt voor gemeentelijke dienstverlening.

“Wij waren vanzelfsprekend geïnteresseerd”, zegt Hans Seynhaeve, coördinerend directeur van scholengemeenschap Guldenberg. “De Posthoornschool gebruikte tot op heden de parochiezaal als sportruimte. Die zaal voldoet echter niet meer aan de huidige eisen. Daarom willen we de middenbeuk van de kerk inrichten als polyvalente ruimte die ook als sportzaal kan gebruikt worden.”

“Indien nodig kan de school er opvang organiseren, een schoolbibliotheek en zelfs een aantal klasjes inrichten. De nood is er zeker: vorige donderdag dreigde de kerstmarkt van de school letterlijk in het water te vallen, gelukkig en met goedkeuring van de pastorale eenheid kon de kerstmarkt terecht in de kerk.”

Kostprijs

De aankoop ten bedrage van 220.000 euro – de officiële schatting moet nog gebeuren – en de financiering van het project zou voor 70 procent gesubsidieerd worden door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs.

De goedkeuring van de subsidie moet wel nog bevestigd worden. Dat zou binnen een tweetal maanden gebeuren en de subsidie geldt voor een oppervlakte van 485 vierkante meter. De rest van de kerk zal gebruikt worden voor gemeentelijke diensten, het zal onder meer fungeren als antennepunt voor LDC Elckerlyc.

“Het stemt het ons tevreden dat de kerk zal gebruikt worden voor opleiding en onderwijs” – Pastoor Jan Parmentier

Het Kerkenbeleidsplan voorzag van bij het begin een herbestemming van de Sint-Theresiakerk. ”Dat een volledige ontwijding nu al gebeurt heeft twee redenen”, vertelt pastoor Jan Parmentier van de Pastorale Eenheid Zacheüs.

“Enerzijds zijn er in de Sint-Theresiaparochie geen vrijwilligers om het werk over te nemen dat momenteel vooral door Guido Vandendriessche en Christine Devolder wordt verricht. Anderzijds zocht de basisschool een nieuwe ruimte voor een polyvalente zaal. Vanaf 1 januari 2023 worden de weekendvieringen in de Sint-Theresiakerk stopgezet.”

“Enkel de schoolvieringen en de eerste communie en het vormsel met hun voorbereiding vinden er dat jaar nog plaats. En nog een huwelijk dat al een tijdje gepland was.”

Afscheid op zondag 8 januari

“Op 1 september 2023 zal de parochie opgeheven worden. Iedereen die bij de parochie betrokken was, voelt spijt. Anderzijds stemt het ons tevreden dat de kerk door de nabije school verder zal gebruikt worden en dat de ruimte zal dienen voor opleiding en onderwijs.”

De parochianen en medewerkers van Sint-Theresia en de pastorale eenheid nemen afscheid van hun kerk op zondag 8 januari om 10 uur met een misviering en een receptie.