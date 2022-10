Wevelgemse pionier van Japanse vlasindustrie Constant Huybrecht herdacht

Wevelgemnaar Constant Huybrecht introduceerde 130 jaar geleden de vlasnijverheid in Japan. Dat land is hem daarvoor nog altijd dankbaar: bij de herdenkingsplechtigheid voor zijn honderdste sterfdag was er een Japanse delegatie aanwezig.

Wellicht liep je er al voorbij: het graf van Constant Huybrecht (13.02.1851 – 30.10.1922) is bijzonder, net als de persoon die er begraven ligt. De grafzerk is monumentaal, versierd met oosterse tekens. Bovenaan prijkt de Japanse vlag. Wie was Constant Huybrecht?

“In Wevelgem mag dat niet verbazen: hij was een vlasser”, zegt Professor Vande Walle van de KULeuven. “Rond 1887 was de experimentele fase van het vlassen voorbij, de Vlamingen hadden de techniek onder de knie. Dat trok de aandacht van andere landen, die in deze regio op zoek gingen naar specialisten die de vlasstiel bij hen konden introduceren. Een Japanse delegatie streek in Wevelgem neer en Constant, avonturier zoals hij was, ging in op de uitnodiging om op Hokkaido – het noordelijkste van de vier grote eilanden van Japan – de vlasnijverheid op te starten zoals die hier gekend was: van slijten over roten tot zwingelen. De reis was een avontuur op zich: Constant reisde met de Transsiberische trein tot in Vladivostok, en vandaar richting Sapporo, de hoofdstad van Hokkaido.”

Voor de Japanners blijft Constant Huybrecht een van de stichters van de Japanse vlasindustrie, een industrie die ooit hoge toppen scheerde maar tegenwoordig haast onbestaande is. Toch is het Japanse volk hem dankbaar. Bij zijn dood zamelde het geld in voor de oprichting van de graftombe die nu nog altijd op het oud kerkhof prijkt. En iedere 25 jaar neemt een delegatie deel aan de plechtigheid waarbij zijn overlijden herdacht wordt. Nu is dat dus honderd jaar geleden.

Constants kleinzoon Roger Vandelanotte heeft alle plechtigheden meegemaakt. Bij de eerste was hij amper twee jaar oud. Vorige week was hij als 102-jarige naast gouverneur Decaluwé een aandachtig toeschouwer. (SLW)