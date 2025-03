Wevelgemse Mooimakers krijgen bedankingsontbijt

Mooimakers zijn vrijwilligers die zwerfvuil in hun buurt opruimen, met ondersteuning van de gemeente. Zij gaan gewapend met handschoenen, een grijpstok en vuilzak langs Wevelgemse straten en houden die proper. Ze zijn al met 192 en kregen onlangs een ontbijt voorgeschoteld als bedanking.

Het smaakte. Dat kon je duidelijk zien in de kleine Porsies. Krakend vers brood, ontbijtkoekjes, divers beleg, fruit en een kop koffie, het buffet was in orde. Jammer genoeg is zwerfvuil een blijvend probleem. Het wordt op verschillende manieren aangepakt leggen schepen Stijn Tandt en nieuwe medewerker Hein Lapauw uit. “Met onze intercommunale Mirom blijven we betaalbaar voor onze mensen. Onze gemeentelijke diensten nemen verschillende initiatieven. Zo hebben we het vuilnisbakkenplan. We streven naar overal dezelfde herkenbare vuilnisbakken, er zijn de hondenpoepbuizen en de actie Peuk in de Pocket. De dienst Netheid gaat de weg op en komt ter plekke bij sluikstorten. Externe organisaties als de Waak hebben hun vaste rondes en dan is er natuurlijk het belangrijke werk van de vrijwilligers. Ook scholen en verenigingen doen mee met Operatie Proper.”

546 vrijwilligers

Kim Salembier is ook al enkele jaren actief. “Ongeveer vier jaar geleden, het was nog in de coronaperiode, heb ik online het nodige materiaal besteld en samen met onze zoon Maurice, nu 8 jaar, trekken we er af en toe opuit. Soms doen we het centrum van Moorsele, maar ook als we een andere wandeling maken nemen we ons materiaal mee. We vinden veel blikjes en volle vuilzakjes tussen de struiken. Zo helpen we toch een beetje.”

Binnenkort start ook de Grote Lus, in Menen, Wervik en Wevelgem en ook Halluin doet nu mee. Vorig jaar ruimden in Wevelgem 546 vrijwilligers 56 kilometer op. Dit jaar start de Grote lus op zaterdag 22 maart en loopt tot zondag 6 april. Meer info vind je op www.mooimakers.be/opruimgebieden of mail naar groenenklimaat@wevelgem.be. Meedoen aan de Grote Lus kan op www.mirom-menen.be/dgl.

