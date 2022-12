Wevelgemse medewerkers krijgen laatste sessie AED-opleiding op donderdag, ook lokale handelaars gestimuleerd

Afgelopen weken kregen de medewerkers van de gemeente de kans om een AED-opleiding (automatisch externe defibrillator) te volgen. De opleiding liep van 22 november tot 1 december. Wevelgem wil hiermee haar erkenning als ‘Hartveilige Gemeente’ kracht bij zetten.

“Donderdag 1 december is de laatste sessie. Er volgden ongeveer 60 medewerkers de opleiding en dat is iets meer als nodig om het label ‘Hartveilige gemeente’ te verdienen”, vertelt Thomas Allegaert, preventieadviseur Wevelgem. “We willen onze medewerkers opleiden om alert en correct te reageren als iemand een hartstilstand krijgt. Daarom organiseerden we acht sessies waarbij iedereen de kans krijgt om een AED-opleiding te volgen. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale afdeling van het Rode Kruis.”

“Daarnaast zal deze opleiding extra in de verf gezet worden bij de bedrijven en de lokale handelaars. Zo werd het aanbod opgenomen in de nieuwsbrief en bundelt de gemeente individuele handelaars om samen een opleiding te volgen”, vult schepen Kevin Defieuw aan.

Op strategische plaatsen AED-Toestel

Vier mensen van het Rode Kruis geven de opleiding. Een van hen is Philippe Stragier. “Ook Christophe Vandenberghe, Filiep Vanbiervliet en Dirk Vanbesauw staan hiervoor in”, aldus Philippe. “We krijgen meestal goeie reacties op de opleidingen en het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat te doen.”

De gemeente heeft ook op een twintigtal strategische plaatsen van publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen een AED-toestel voorzien. Het plaatsen van die toestellen is pas zinvol als mensen die op een goede manier weten te gebruiken. “Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. Door binnen drie tot vijf minuten te starten met de reanimatie en door zo AED-toestel te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70 procent”, aldus Geert Breughe, consulent van het CM gezondheidsfonds en schepen van Gezondheidsbeleid (CD&V).