Wevelgemse Katleen (66) runt kleuterschool in Zuid-Afrika: “Mijn toekomst is en blijft hier”

Vastbesloten om er een verschil te maken, verhuisde Katleen Verschoore in de jaren 90 naar Zuid-Afrika. In haar school krijgen kinderen een veilige plek en leren de ouders omgaan met positieve discipline. Het succes van haar aanpak is dermate groot dat de wachtlijst van geïnteresseerden alsmaar groeit.

Net geen dertig jaar geleden verhuisde Katleen Verschoore (66) naar Zuid-Afrika. Voordien was ze onder meer coördinator in jeugdhuis Ten Goudberge, haar vader Marcel was in de jaren 80 schepen in Wevelgem. De toekomst van Katleen bleek echter niet om de hoek te liggen.

“In 1994 werden in Zuid-Afrika de eerste niet-raciale verkiezingen gehouden”, vertelt ze. “Via Oxfam Wereldwinkels, die deelnamen aan de anti-apartheidsbeweging, groeide mijn interesse voor het land. Met de verkiezingen kwam er officieel een einde aan de apartheid, dus trok ik erheen.”

Babbelbekkies

Aanvankelijk werkte Katleen als vrijwilliger in de townships rond Kaapstad. “Ik wou er echt een verschil maken, daarom besloot ik om voor steineronderwijzeres te studeren. Zo kon ik terecht in de steinerschool in McGregor, een stukje het binnenland in. Ik werkte tien jaar als kleuterjuf en acht jaar als fondsenwerver op de school.”

Ze woont nog steeds in McGregor, in de Westkaap Zuid-Afrika. Het is een klein dorp omgeven door natuur en fruit- en wijnboerderijen. In 2015 begon Katleen in het Breede Centre te werken als manager naschoolse zorg. Vijf jaar geleden zijn ze daar ook met een kleuterschool begonnen: Die Breede Babbelbekkies.

Veilige plek

“Hier in het dorp, zoals op zoveel plaatsen in Zuid-Afrika, zijn de mensen vaak echt arm. Dit brengt sociale mistoestanden met zich mee zoals alcoholmisbruik, drugs of geweld tegenover kinderen en partners. Kinderen worden ook vaak verwaarloosd op fysiek, emotioneel en mentaal vlak, zodat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen.”

“Ons kleuterschooltje biedt een veilige plek waar de kinderen geliefd zijn, gezonde maaltijden krijgen en een stimulerend leerprogramma volgen dat hen mentaal voorbereidt op de grote school. We houden het schoolgeld zo laag mogelijk zodat ook kinderen van families die het niet breed hebben kunnen komen. De ouders betalen wat ze kunnen, tussen 2 en 4 euro per week.”

Nieuwe klaskamer

Het schooltje krijgt een beetje subsidie, maar dat volstaat bijlange niet om de maaltijden, leerkrachten en andere onkosten te betalen. De vraag is momenteel veel groter dan het aanbod. De school van Katleen doet dan ook heel wat inspanningen.

“We blijven de hele dag open zodat de ouders kunnen werken. Twee jaar geleden zijn we ook een ouderschapscursus begonnen die ouders leert om positieve discipline toe te passen. Voor 2023 zijn er 50 kinderen ingeschreven, verdeeld over vier leeftijdsgroepen. De leerkrachten zijn allemaal lokale mensen. Voor volgend jaar staan er al 55 kinderen op de wachtlijst. Daarom is het zo dringend om geld in te zamelen om de nieuwe klaskamer te kunnen afwerken. Zonder donaties kan onze vzw geen antwoord bieden op de bestaande noden.”

Toekomst

Na zovele jaren is Zuid-Afrika haar thuis geworden. De band met België wordt minder strak. “Ik kwam de laatste tien jaar niet meer in België. De reis alleen al is te duur”, vertelt Katleen. “Mijn zus Leen overleed drie jaar geleden aan kanker. Ik heb wel nog regelmatig contact met mijn broer Rik en sporadisch komen er ook Belgen op bezoek. Ik heb een dochter, Mary, die ik adopteerde toen ze 2,5 jaar was. En nu heb ik ook een kleindochter, Maia. Ook mijn toekomst ligt dus hier.”

Haar toekomst is ook de school waar ze haar hart heeft aan verpand en waar ze directrice is. Ze doet er onder andere de administratie, onderhoudt de contacten met de overheid en zorgt voor de opleiding van het personeel. En ook de zoektocht naar fondsen is een dagelijkse maar noodzakelijke bezigheid. “Vooral die nieuwe klaskamer moet er komen”, zucht ze. “We zijn dringend op naar 2.000 euro voor het schilderen van de muren en plafond, het leggen van een vinylvloer en de aanschaf van tafels, stoelen en educatief materiaal.”