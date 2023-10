Wevelgemse Fietskoeriers bestaan vijf jaar: “Al meer dan 4.000 gratis leveringen na de wekelijkse markt”

De Wevelgemse Fietskoeriers bestaan vijf jaar en zorgden ondertussen al voor meer dan 4.000 leveringen na de wekelijkse markt. Alles wordt met een triporteur gratis thuis afgeleverd door medewerkers van de vzw Poerderie. Om die verjaardag te vieren, mocht burgemeester Jan Seynhaeve woensdag op de markt op het Guldenbergplein de taart aansnijden.

Een mand vol groenten en fruit, een zak van vijf kilo aardappelen of gewoon heel veel boodschappen: het houdt de Wevelgemnaar niet tegen om naar de markt te gaan. Want als marktbezoeker kun je jouw boodschappen afgeven aan de stand van de Wevelgemse Fietskoeriers. Ze springen op hun elektrische bakfiets en leveren de boodschappen gratis op de afgesproken plaats en tijdstip af. “Zo is er voor de marktbezoeker nog marge voor een bezoek aan de plaatselijke horeca”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V).

In 2018 stonden de fietskoeriers voor de eerste maal op de woensdagmarkt in Wevelgem. Meteen een Vlaamse primeur. Vijf jaar geleden waren de koeriers zowel in Wevelgem op woensdag, in Moorsele op donderdag als in Gullegem op vrijdag aanwezig. “In Moorsele hadden de fietskoeriers weinig aantrek, daardoor werd deze service ondertussen geschrapt”, aldus de bevoegde schepen. “In Moorsele staan er trouwens maar weinig marktkramers.”

220 euro per marktdag

Veel bezoekers komen wekelijks naar de markt om mensen te ontmoeten en een praatje te slaan. Dankzij dit project kunnen mensen vaker met de fiets naar de markt komen, ook al hebben ze veel boodschappen nodig. Ouderen en minder mobiele mensen kunnen hierdoor weer zelfstandig naar de markt gaan. De auto kan vaker thuis gelaten worden, een extra pluspunt voor de mobiliteit én het klimaat.

In 2017 gunde de gemeente Wevelgem de overheidsopdracht aan vzw Effect en koos hiermee voor sociale tewerkstelling. Sedert juli is Poerderie de nieuwe naam. Het kost de gemeente ongeveer 220 euro per marktdag. “Een investering die de moeite waard is, want we zien nog steeds een stijgende trend”, zegt schepen Defieuw. “In 2018 werden 438 bestellingen aan huis geleverd en in 2019 459. Vorig jaar waren dat er maar liefst 1.066. De cijfers voor dit jaar zien er ook veelbelovend uit met tot twintig leveringen, en meer, per marktdag.”

Kim toert rond

Woensdag tekenden Kim Knockaert en Armen Vardanyon voor de Poerderie present. “Ik toer rond met de bakfiets en volgeladen is dat niet te onderschatten”, zegt Rik. “Ik werk al ruim drie jaar als fietskoerier. In Wevelgem doe ik gemiddeld vijftien à twintig leveringen. In Gullegem is dat iets minder. Een tiental, maar het is daar ook verbeterd. Juli en augustus is het begrijpelijk iets minder omwille van de vakantie. Meestal zijn de ‘klanten’ een ouder publiek of mensen die minder mobiel zijn.”

Het project won in 2018 een ‘Zo Dichtblij-Award’ in de categorie ‘Ondernemende Kern’. Deze award werd uitgereikt door Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond, om de aandacht te vestigen op het belang van lokaal verankerde initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering. De jury hield van het innovatieve karakter van dit project en de meerwaarde voor het economische circuit. Zo stimuleren de Wevelgemse Fietskoeriers niet enkel de lokale handel, maar ze zorgen er ook voor dat mensen langer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.”

Niet buiten gemeente

De Wevelgmse Fietskoeriers zijn alvast uniek in een ruime regio. “Van andere gemeenten en steden krijgen we regelmatig info over dit initiatief”, zegt Robbe Deflo, ambtenaar Lokale Economie. “Nergens in de ruime regio bestaat dergelijke service. We hebben weet van fietskoeriers in Mechelen. Daar heeft dat wel niets te maken met de wekelijks marktdag, maar gaat het om een initiatief van de handelaars in de winkelstraten.”

Op de Wevelgemse markt kan je al vanaf 7.30 uur tot ten laatste 12 uur je goederen afgeven. In Gullegem kan dit tussen 9 en 12 uur. Boodschappen van de markt in Wevelgem worden enkel in Wevelgem geleverd en die van Gullegem in Gullegem.