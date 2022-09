Wevelgemse brouwerij neemt handelsfonds uit Sint-Truiden over

Brouwerij De Ranke schiet collega-brouwer Kerkom uit Limburg te hulp. De Wevelgemse brouwerij zal de bieren van Kerkom brouwen en distribueren. Beide partijen kennen elkaar al tientallen jaren. Voor Nino Bacelle van De Ranke gaat het er vooral om deze bieren niet te laten verdwijnen.

De Wevelgemse brouwerij De Ranke heeft het handelsfonds van brouwerij Kerkom in Sint-Truiden overgenomen. Limburg ligt niet naast de deur, verrassend nieuws toch? “We kennen elkaar al heel lang”, zegt Nino Bacelle van De Ranke. “Brouwerij Kerkom werd opgericht in 1878 door Evarist Clerinx. Zoals zovele kleine brouwerijen kregen ze het moeilijk in de jaren ‘60. De toenmalige brouwer Jean Clerinx moest noodgedwongen stoppen en ging aan het werk bij Cristal Alken. De brouwerij die hem eigenlijk had weggeconcurreerd. In 1988 ging hij met pensioen en is hij terug beginnen brouwen. Met kleine installaties. Dat was zowat de periode dat ook ik concrete plannen maakte om met een brouwerij te beginnen. Als kleine, beginnende brouwers kenden we elkaar. Helemaal een verrassing is het dan ook niet.”

Michael Jackson

Toen Jean stopte, kwam de brouwerij in 1999 in handen van Marc Limet, die het assortiment Bink bieren verder uitbouwde. Met succes, want in zijn Belgische biergids van 2006 vermeldt Michael Jackson twee lichtpunten: de XX Bitter van de Ranke en de Bloesem Bink van Kerkom. Als kleine brouwers trokken ze vaker samen op, onder meer tijdens de bierfestivals waar ze samen een stand hadden. Ondertussen diende Marc uit te wijken naar andere brouwerijen om zijn producten te maken, zijn oude brouwinstallatie werd in 2009 buiten dienst genomen. Ook de gebouwen van de Vierkants hoeve waar de brouwerij huisde, en waar Marc en zijn echtgenote nog een bistro uitbaten, waren aan herstelling toe. Helaas was de Limburgse brouwer niet tevreden over het resultaat van het bier dat elders werd gebrouwen. Finaal bleek corona doorslaggevend om een andere weg in te slaan.

Commissie op verkoop

“We hebben hetzelfde idee over wat bier moet zijn”, vervolgt Nino. “Ik twijfelde dan ook niet om hem te helpen. De voornaamste motivatie is om het bier niet te laten teloorgaan. De productie van Kerkom is ongeveer tien procent van de onze. We zullen al hun bieren brouwen bij de Ranke. Wij produceren en verkopen, zij krijgen een commissie op de verkoop. Het is wel de bedoeling om op korte termijn de brouwinstallatie in Sint-Truiden terug op te starten voor de productie van enkele lokale bieren. En het bier in volle glorie terug te brengen naar Haspengouw, een prachtige regio. De Kerkom brouwerij ligt trouwens op de bloesemroute, een geliefkoosde stop voor fietsers en wandelaars. Ze hebben een heel mooie lijn bieren. Van het Bink assortiment tot een aantal tripels en het Winterkoninkske. Al deze bieren zullen via ons verkoopcircuit aangeboden worden, zo bereiken die een grotere markt dan voordien toen de bieren enkel in Limburg werden verdeeld.”