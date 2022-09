Wevelgemnaar krijgt info over dementie op wekelijkse markt

Dementie is in opmars. Meer en meer mensen krijgen er in hun omgeving mee te maken. Veel vragen duiken op. Hoe reageer ik best? Waar kan ik meer informatie vinden? Wie doet wat? In de gemeente Wevelgem wordt er actief ingezet op dit thema.

De werelddag Dementie valt op 21 september. Om die dag en het thema Dementie in de kijker te zetten, is een mix aan activiteiten opgezet. Er zijn in Wevelgem vijf infopunten dementie. De vier woonzorgcentra en de dienst Thuiszorg hebben een informatieaanbod. Iedereen met een vraag kan er terecht bij een ervaren consulent. De eerste acties vinden plaats op de markt in de drie deelgemeenten. Op woensdag 14 september organiseren de infopunten een stand op de markt in Wevelgem, op donderdag 15 september in Moorsele en op vrijdag 16 september in Gullegem. Je kan er terecht met je vragen, er kan een afspraak worden gemaakt en je krijgt de informatie over het verdere programma.

Praatcafé

In de volgende weken kun je deelnemen aan het praatcafé dementie op 20 september in woonzorgcentrum Sint Camillus, de bibliotheek organiseert een infostand met het brede aanbod dat zij in petto hebben, foto’s uit de tentoonstelling Lens op Dementie worden tentoongesteld in de vier Wevelgemse woonzorgcentra en de prachtige film The Father kun je zien in het cultuurcentrum op vrijdag 28 oktober. (HV)

Meer informatie op www.wevelgem.be/dementie.