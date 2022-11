Wevelgemnaar Koen D’haene nieuwe resident in Huis van de Dichter

Wevelgemnaar Koen D’haene is de nieuwe resident in het Huis van de Dichter in Watou. Het Huis van de Dichter wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 20 weken per jaar.

“Koen D’haene is leraar Nederlands en werkt als stafmedewerker in de bibliotheek van Wevelgem. Sinds 1999 is hij eindredacteur en sinds 2021 voorzitter van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS)”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter. Het Huis van de Dichter is de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou. Journaliste en auteur Jelle Van Riet werd recent ambassadeur van het Huis van de Dichter.

“Hij schrijft geëngageerde kinderboeken onder meer De hel in New York en Een hoofd vol rommel. Maar ook historische jeugdromans zoals Ketters van de Kemmelberg en toneelteksten zoals Moordsele. In 2016 publiceerde hij de literaire misdaadroman IJs. In 2020 verscheen het vervolg Zand, dat zich afspeelt op het Friese eiland Schiermonnikoog. Rots is het derde en laatste deel van de trilogie en situeert zich in de omgeving van Remouchamps in de Belgische Ardennen.”

Schrijfplan

De auteur verblijft tot vrijdag 18 november in het Huis van de Dichter. “Zijn schrijfplan omvat de afwerking van de toneeltekst ‘De sobere avonturen van een bale vlas’, bewerking van een tekst van Constant Vansteenkiste uit 1926. Het theater wordt opgevoerd in april 2023. Ook de afwerking van de jeugdroman (14+) met werktitel ‘Slang of slungel’ over de vader-zoonrelatie staat op de agenda. Het verhaal speelt zich af in het voetbalmilieu. (LBR)