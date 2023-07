Wevelgem presenteert eerste geldautomaat van lokaal bestuur in het land: geld afhalen in Moorsele opnieuw mogelijk

Woensdag 19 juli wordt een datum voor de geschiedenis van deelgemeente Moorsele, de dag dat de geldautomaat terugkeerde. Eind vorig jaar sloot de laatste bank definitief zijn deuren en moesten de inwoners van Moorsele naar Gullegem of Wevelgem om cash geld af te halen.

Cash blijft belangrijk

“We kregen als gemeente heel wat reacties”, verduidelijkt schepen Kevin Defieuw. “De ouderenverenigingen reageerden ontgoocheld, ook de ondernemers waren niet tevreden. We weten dat een groep mensen het digitale verhaal nog niet kan volgen en ook de jongeren lieten weten dat ook zij cash nog belangrijk vonden.” Het gemeentebestuur verkende de mogelijkheden tot bij de directies van bankkantoren en de federale regering, maar daar bleek geen duidelijkheid te vinden.

Laksheid banken

Contact met het bedrijf Loomis opende de deur. Deze firma heeft in Frankrijk al 150 automaten. Het gemeentebestuur tekende een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar en voorziet een budget van 126.000 euro. Burgemeester Jan Seynhaeve benadrukte nog eens zijn ongenoegen over de laksheid van de banken: “Het is toch straf dat wij als gemeente in de bres moeten springen voor een stuk maatschappelijke dienstverlening die de banken voor hun rekening zouden moeten nemen. Daar worden toch de nodige winsten gemaakt? We blijven ook daar aan de bel trekken.”

Tevreden reacties

Monique is ‘content’. “Het zal toch veel gemakkelijker zijn. Vooral voor de oudere mensen of wie over geen auto beschikt. Iedere keer naar Gullegem of Wevelgem is vervelend. We zijn hier al zoveel kwijt, het is goed dat dit terug is.”

Ook Sonja, Brigitte en Denise beamen het. “Eindelijk is het weer mogelijk. Het biedt toch een veel geruster gevoel. Nu zullen mijn broers niet meer weg en weer moeten rijden of zullen we die mensen in de Spar niet lastig moeten vallen. Het is een goede zaak dat we weer zelf onze plan kunnen trekken.”

Kort na het akkoord met Loomis kwam ook de federale regering met het nieuws dat de banksector zich engageert om 287 installaties bij te plaatsen. “Maar dit akkoord biedt, volgens ons, geen alternatief voor gemeenten als Moorsele”, reageert Kevin Defieuw. “En de deadline ligt trouwens op eind 2025, nog een heel eind. Studies in Frankrijk leren dat de komst van een geldautomaat leidt tot 8% meer uitgaven in de gemeente.” Helle Lust van Moorsele Onderneemt is ook tevreden. “Voor ondernemers is het betalen van kleine bedragen interessanter in cash, en wie geld afhaalt in een andere gemeente, geeft dat ook rapper daar uit. Het is toch een mooie investering.”

Ook Fries Bijttebier van jeugdhuis Den Bascuul haalt zijn eerste centen uit de automaat. “Een goede zaak. We voorzien in het najaar een Beursavond waar enkel met cash zal kunnen betaald worden. Een kennismaking met onze nieuwe buur.” De inrichting voorziet nog enkele bomen, die de plek, centraal in de gemeente, een natuurlijke privacy zullen bezorgen.

Ook Ellen Van Berlamont van Loomis is tevreden. “We hebben nog verschillende contacten zowel in Wallonië als Vlaanderen en ook ziekenhuizen tonen zich geïnteresseerd. We zijn vandaag vooral blij dat we Jan Seynhaeve en zijn team kunnen helpen om deze dienst in het hart van het lokale openbare leven te vestigen met deze eerste installatie in België.” (HV)