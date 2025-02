Wevelgem overtreft opnieuw historisch hoogste bevolkingscijfer: gemeente telt 31.392 inwoners

De stijgende trend van de vorige jaren in het aantal Wevelgemnaren bleef ook in 2024 aanhouden. Op 31 december 2024 telde Wevelgem 31.392 inwoners. Dat zijn er 63 meer dan in 2023. Hiermee werd het historisch hoogste bevolkingsaantal van 2023 overtroffen.

In 2024 verwelkomde Wevelgem 260 baby’s. Een lichte daling ten opzichte van 2023, toen dat er 272 waren.

Bij de meest gekozen voornamen duiken heel wat nieuwe namen op in de lijst. De populairste voornaam bij de jongens is Jules. De top wordt verder aangevuld met Leo, Léon, Lias, Noah en Odard. Bij de meisjes vormt Mona de absolute topper, gevolgd door Lucie, Alice, Lisette, Luna en Suze.

In 2024 nam de gemeente afscheid van 310 Wevelgemnaren. Dit is een daling in vergelijking met 2023. Toen waren er 323 overlijdens. De meerderheid van de overledenen – 78 procent – werd gecremeerd.

Het aantal huwelijken en het aantal wettelijk samenwonenden bleef in 2024 gelijklopend met voorgaande jaren. 126 koppels stapten in het huwelijksbootje, 110 koppels kozen om wettelijk te gaan samenwonen. (AV)