Wevelgem ontvangt prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap: masterplan Campus Deken Jonckheere bekroond

Onlangs werden in het Atelier Bouwmeester in Brussel de genomineerden en laureaten van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2023 bekendgemaakt. De gemeente Wevelgem kwam er als een van de laureaten uit in de categorie ‘Masterplan’. De prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt is een kunstwerk van de hand van Liesbeth Henderickx.

De prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap erkent publieke en semi-publieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit en duurzaamheid vooropstellen. De prijs wordt voor de twaalfde keer uitgereikt. “De jury prijst het inzicht en de vastberadenheid van de gemeente om een integraal, ruim en ambitieus masterplan voor de gemeente op te maken en dit per deelgebied ook effectief te realiseren”, zegt Katrien Laenen, beleidsmedewerker platform Kunst In Opdracht. “Er is aandacht voor belangrijke uitdagingen, zoals zachte mobiliteit, vergroening en ontharding. Het is bijzonder hoe een toch kleine gemeente zoals Wevelgem dit ambitieuze plan waarmaakt, door over perceelsgrenzen van verschillende actoren heen te kijken. Op de website van de Vlaamse bouwmeester is een video te zien die het project uitlegt, zeker een aanrader voor gemeenten die een gelijkaardig plan hebben.”

Bouwerkrans

In totaal waren er 25 inzendingen over de drie categorieën waar uiteindelijk vier laureaten werden bekroond met deze tweejaarlijks georganiseerde prijs. Een andere laureaat in de categorie ‘Masterplan’ is De Oude Dokken in Gent. In de categorie Kunst werd Antwerpen met ‘Kunst in de Stad’ bekroont. De laureaat Architectuur werd het ontmoetingscentrum en Corneliuskerk in Aalbeke, Kortrijk.

Alle vier kregen zij een kunstwerk van de hand van Liesbeth Henderickx ‘Bouwerkrans’. “Het is een soort lauwerkrans van stenen”, aldus de kunstenares. “Gemaakt van materialen van bouwwerken. Nadat ik de stenen gepolijst had voegde ik ze terug samen tot een krans. Wat ik interessanter vind dan een trofee of een beker.”

Waar het kunstwerk precies komt te hangen is nog niet uitgemaakt. Het zal in ieder geval een stevige muur moeten zijn gezien het gewicht van het werk.