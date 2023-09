Wevelgem neemt feestelijk afscheid van Oude Zwembad

Op vrijdag 1 september nodigt het gemeentebestuur de inwoners uit om een laatste keer het glas te heffen bij ‘feest in het oude zwembad’. Het belooft een onvergetelijke avond te worden.

Voor de vele duizenden die er hun eerste zwemslagen maakten, voor de getrainde atleten van de zwemclubs, voor iedereen die er ooit in de kleedhokjes zijn mandje vulde. Iedereen is dan ook welkom. Wie wil, kan zich nog snel inschrijven op: www.wevelgem.be/oudzwembad

Live muziek

Er is live muziek en je kan er genieten van lekkere hapjes. Productions en zonen brengen hun ‘Animatie redder’ en de Almost Swinging Jazz band verzorgt live muziek. DJ Barbarossa geeft het beste van zichzelf en Je m’en fish verzorgt de hapjes.

“Samen met de medewerkers van de sportdienst en het zwembad, oud-collega’s en partners en vrijwilligers van Big Bang Wetenschapsbad blikken we terug op de momenten doorgebracht in het Oude Zwembad”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het is een gebouw dat bijna 50 jaar deel uitmaakte van de lokale dienstverlening.”

Afbraak volgt snel

Enkele dagen na de afscheidsdrink wordt de start van de afbraak voorzien. Via de Lode de Boningestraat wordt een veilige en groene toegang tot de site gecreëerd. Deze trage verbinding vindt aansluiting op het park en richting de Vanackerestraat. De herinrichting en vergroening van de zwembadsite kadert in het Masterplan Wevelgem.