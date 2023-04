Wevelgem maakt zich klaar voor elektrische wagens: opladen aan de straatkant kan enkel nog met gebruik van kabelmat

De toekomst is aan de elektrische wagens, daar wil de gemeente Wevelgem de inwoners bij helpen. Afgelopen week kwamen nieuwe laadpalen bij op de Nieuwe Markt en de Hugo Verriestlaan, en er zitten nog nieuwe locaties in de pijplijn. Voor wie thuis aan de voorgevel de wagen oplaadt is er nu ook een duidelijk reglement rond het gebruik van kabelmatten. Het gebruik van zo’n mat wordt verplicht.

Elektrisch en hybride rijden zit in de lift en dat wil de gemeente aanmoedigen. “Vandaag vinden bestuurders van elektrische voertuigen reeds op ruim tien plaatsen een of meerdere laadpalen, goed voor 26 publieke laadpunten”, aldus schepen van Mobiliteit Stijn Tant. “Onlangs installeerden we nieuwe laadpalen op de Nieuwe Markt in Wevelgem en in de Hugo Verriestlaan in Gullegem.”

Naast de publieke zijn er ook al 53 semi-publieke laadpalen wat het totaal op ongeveer tachtig laadpunten brengt, verspreid over de gemeente. “Bedoeling is dat iedere inwoner op een afstand van 250 meter een laadpaal vindt”, vervolgt schepen Tant. “Daartoe tekenden we virtuele cirkels op ons grondgebied, met aanduiding van plaatsen waar idealiter laadpalen moeten komen. Zoals openbare parkings.”

Kabelmatten

Ook aan woningen wordt er steeds meer opgeladen. Dat zorgt vaak voor laadkabels op het voetpad, wat niet goed is voor de toegankelijkheid van de voetpaden. De wegcode stelt dat er geen hinder of gevaar mag veroorzaakt worden door andere weggebruikers, wat impliciet inhoudt dat laadkabels op het voetpad hinderlijk en gevaarlijk kunnen zijn. “Tijdens de voorbije gemeenteraad werd beslist dat er kabelmatten moeten gebruikt worden tijdens het opladen van de wagen”, aldus Stijn Tant. “Er is gekozen voor laadmatten om een wildgroei van verschillende systemen te vermijden. Voor de uniformiteit, en om zeker te zijn dat de kabelmatten aan de nodige voorschriften voldoen, moeten gebruikers een kabelmat aankopen bij de gemeente. Of kunnen aantonen dat hun mat technisch gelijkwaardig is. De gemeente onderzocht ook andere mogelijkheden zoals kabelgoten. Kabelmatten werden echter als het minst hinderlijk beschouwd, en na testen van verschillende types, werd een keuze gemaakt die we te koop aanbieden op onze website.”