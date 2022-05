Wevelgem heeft nieuwe toeristische brochure

In de wijngaard Den Eik aan de Rijksweg stelde het schepencollege de (ver)nieuw(d)e toerismegids Wevelgem Bruist 2022 voor. Die is sinds 1 mei gratis verkrijgbaar.

De vorige toeristische brochure dateert van 2017 en was volgens Toerismeschepen Mathieu Desmet dringend aan een nieuw, frisser en moderner jasje toe. “De oude brochure legde sterk de nadruk op erfgoed. Daarover vind je uitgebreide informatie op de website. Voor de nieuwe brochure heb ik vooral gekozen voor een sterkere focus op beleven voor jong en oud, want dat is wat toeristen tegenwoordig vooral zoeken”, zegt ontwerpster Saskia Wylin van de dienst Toerisme.

Er komen vier categorieën aan bod: beleef, bewonder, droom en proef. ‘Beleef’ belicht vooral activiteiten, zoals de wandel- en fietsroutes, de speeltuintjes in de gemeentelijke groenzones en de indoor- en outdoor sportmogelijkheden. ‘Bewonder’ toont vooral de verrassende plekken en bezienswaardigheden, zoals het bijenkunstwerk Relais of het FAS-museum. Onder ‘Droom’ vindt de toerist alle informatie over logeren in Wevelgem en ‘Proef’ biedt een overzicht van de lokale horeca en streekproducten. De wijngaard waarin de nieuwe brochure werd voorgesteld is daarvan een tot nu toe bijna ongekend voorbeeld.

Duwtje in de rug

Het nieuwe ‘Wevelgem bruist’ werd op 3.000 exemplaren gedrukt. Indien nodig volgt een tweede of derde druk. Je vindt de brochure ook integraal online op www.wevelgem.be/toerisme. Fysieke exemplaren liggen gratis ter beschikking aan het toerisme-infopunt in Bib in het Park, in de diensten voor Toerisme van Wervik, Menen, Dadizele en Ledegem en ook bij de logies en toeristische ondernemers in de streek.

Nu de coronapandemie stilaan achter ons ligt, moet de brochure ook een extra duw in de rug betekenen bij de heropstart. “De cijfers namen in 2020 een duik, maar het is de bedoeling zo snel mogelijk terug te keren naar het pre-coronatijdperk toen Wevelgem bijna 18.000 overnachtingen en ruim 9.000 verblijfstoeristen liet noteren”, zegt schepen Desmet. “Anderzijds zorgde corona voor meer recreatieve fietsers in de Leiestreek. Daar willen wij de stijging bestendigen en versterken.” (AV)