Wevelgem biedt gratis digitale hulp aan huis

Problemen met de wifi, printer of mail? Dan kun je in Wevelgem – en zeven andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen – gratis hulp aan huis krijgen. Jobstudenten komen langs om kleine problemen op te lossen of instructies te geven – en dat voor iedereen.

“Je kan niet meer zonder, maar het blijft alsmaar veranderen. Je kan gewoon niet meer mee”, vertelt Frieda Hennin (70) uit Moorsele. Ze zit aan tafel naast Griffin Kesteloot (20) uit Wevelgem. Hij legt haar stap voor stap uit hoe ze onder meer haar mailbox makkelijk leeg kan maken. “Ik heb net een nieuwe computer en nieuwe smartphone. Het zijn kleine dingetjes, maar ik moet er wel beroep voor doen op een ander.”

Gratis dienstverlening

En dat kan Frieda gratis. Wevelgem biedt namelijk digihulp aan huis aan, nog tot zeker eind 2024 gratis. Die hulp groeide vanuit een project vanuit W13 en Leiedal waaraan ook Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem en Zwevegem deelnemen. “Uiteraard geven we er onze lokale touch aan”, zegt Stefaan Lernout, die het project voor Wevelgem op poten zet.

Het unieke is dat iedereen kan deelnemen. “Ook de mobiele dertiger kan bij ons terecht met vragen”, klinkt het. “Natuurlijk is het handig voor mensen die iets ouder of minder mobiel zijn. Maar sommige vragen kun je enkel van thuis uit oplossen. Denk maar aan een probleem met de wifi, of als je een vaste computer hebt.”

Computerlessen gevolgd

Intussen werden in Wevelgem al zo’n 20 mensen geholpen. Voornamelijk gaat het om problemen met Itsme, maar ook wachtwoorden zijn een populair onderwerp. Bij Frieda waren er dan weer vragen over onder meer mails en foto’s die ze wou overzetten. “Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik gratis hulp krijg. Ik volgde dan wel computerlessen, daarvan vergat ik bijna alles. Mijn zoon woont bovendien in de Kempen, dus hij kan niet zomaar even langskomen.”

Griffin is een van de jobstudenten die via Beego mensen helpt. Een dankbare job, vindt de student Handelswetenschappen. “Het gaat om niet supermoeilijke alledaagse zaken, maar die voor oudere mensen niet simpel zijn. Ofwel klikken ze op alles, ofwel durven ze nergens op klikken. Je moet wel wat geduld hebben.”

Wie hulp nodig heeft, kan een afspraak maken via digipunt@wevelgem.be, via 056 433 540 of in de Bib in het Park.