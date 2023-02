‘Wevelgem 825’ blikt terug op geschiedenis van het kasteel en het park

De officiële start van ‘Wevelgem 825’ vindt plaats op zaterdag 19 februari. Bij die gelegenheid worden zes erfgoedborden onthuld in het park. Die tonen hoe de omgeving er meer dan honderd jaar geleden uitzag.

Om 14, 15 en 16 uur geeft Ludo Vanhove in de bibliotheek een presentatie waarvoor je vooraf dient in te schrijven. “De aanwezigen zullen heel wat beelden zien die voor de meesten nieuw zijn”, zegt Ludo. “Voor anderen zullen die weer een hoop jeugdherinneringen opwekken. De voorstelling behandelt 200 jaar. In een eerste deel vanaf 1803 tot de Tweede Wereldoorlog bespreek ik de geschiedenis van de familie Van Ackere. Dankzij hun handel in textiel verzamelden ze een fortuin en konden ze een dergelijk kasteel bouwen. Vanaf 1954 werd de gemeente eigenaar van het kasteel en bijhorend park. In dat tweede deel komen de opeenvolgende veranderingen aan bod. Veranderingen aan het kasteel, aan het park en in de onmiddellijke omgeving.”

Ontmoetingsplek

“Het kasteel is belangrijk in de geschiedenis van Wevelgem”, aldus Dominique Demey. “Het is niet alleen een beschermd monument, het is ook een blikvanger. Het park is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, je vindt er de bibliotheek en de jeugdbewegingen hebben er hun speeltuin. Er zijn onlangs heel wat renovaties gebeurd in het kasteel dat op zondag 19 februari kan bezocht worden tussen 14 en 17 uur”, besluit Dominique. (SL)

Inschrijven voor de presentatie en het bezoek kan nog tot 18 februari en is noodzakelijk. Neem hiervoor een kijkje op de website van ‘Wevelgem 825’:info@wevelgem825.be.