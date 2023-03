Westtoer stelt nieuwe Plateaufietsroute voor in Tielt

In Tielt werd woensdag de nieuwe Plateaufietsroute voorgesteld door Westtoer. De bewegwijzerde route telt 53,9 kilometer en passeert door Tielt, Ruiselede en Wingene en laat je genieten van enkele mooie uitzichten en natuurgebieden.

“Het hoger gelegen plateau is een vruchtbaar landbouwgebied met mooie vergezichten en enkele maalvaardige windmolens, zoals op de Poelberg”, zegt provinciaal gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu. “Bovendien passeer je zelfs meerdere melkhoeves met hoeve-ijs, terwijl ook de Vagevuurbossen, het Sint-Pietersveld, de Vorte Bossen en de Meikensbossen aangedaan worden.”

De lancering van de Tieltse Plateaufietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd, waaronder de Tieltse Plateaufietsroute. Starten kan aan Visit Tielt, Toerisme Ruiselede en aan het gemeenteplein van Wingene. Op visitwestvlaanderen.be is de route gratis te downloaden. (SV)