Westouterse molenaars nu ook aan het malen en draaien in Boeschepe: “Figuurlijk met de Franse slag”

Nadat ze eerder dit jaar de Westouterse Lijstermolen opnieuw lieten draaien en malen doen Andy Leeuwerck, Hans Deback en Mathijs Cool dit ook net over de grens in Boeschepe. “De Ondankmolen is eveneens een staakmolen en in dezelfde periode gebouwd. We weten ondertussen heel goed het mechanisme te bedienen en de vele bezoekers aan de molen zijn ons zeer dankbaar.”

Net als de Lijstermolen is de Ondankmolen gebouwd in het begin van de 19de eeuw. “En ook de Ondankmolen stond jarenlang te verkommeren. Na de recente restauratie bracht ik een bezoek aan de molen, uit gesprekken bleek dat de vereniging daar op zoek was naar molenaars. En zo sprak ik Mathijs en Hans aan en gingen we ook daar aan de slag”, aldus Andy.

Applaus

“Wel met de Franse slag, figuurlijk dan. De sfeer daar is toch nog iets anders dan bij ons in Westouter. Alles in Boeschepe draait rond de molen. Bij de bakker en de beenhouwer gaan de waren over de toonbank verpakt in zak of papier met daarop het logo van de molen. Ook zeepjes met een afbeelding van de molen zijn er te koop.” De belangstelling voor de werking van de molen is er eveneens zeer groot. “De molen is gelegen naast de estaminet De Vierpot. Op het terras genieten de mensen van het draaien van de wieken. Meermaals weerklinkt er applaus bij die mechanische bewegingen.”

In Boeschepe wordt het gemalen graan van de molen ook verkocht. “En die zakjes gaan daar heel vlot over de toonbank. Meer en meer mensen vinden hun plezier in het bakken van hun eigen brood.” Ook in Westouter denkt men ondertussen na over de verkoop van meel. “Alleen moeten we hier nog door de administratieve molen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.” In Westouter werken de molenaars met een beurtrol voor het openstellen van de Lijstermolen. “En dit alleen maar de eerste zondag van de maand. In Boeschepe is de molen elke zondag open. Enkel als de wind goed zit gaan de we grens de over”, lacht Andy.

Frans-Vlaanderen

De taal vormt voor het trio geen probleem. “Maar het Frans is de voertaal. Ook al behoorde de regio daar ooit tot Vlaanderen en wordt nu gepraat over Frans-Vlaanderen, weinigen spreken nog Vlaams.” De namen van de molen en bijhorende kroeg klinken wel nog Vlaams. De Ondankmolen verwijst naar een meningsverschil tussen de eigenaar van de molen en de timmerman in verband met een te betalen factuur. De Vierpot is een vuurpot met opgebrande kolen gebruikt voor sigaretten en pijpen aan te steken.