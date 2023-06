Westouternaar Piet Hardeman krijgt postuum het ereburgerschap

Op vraag van N-VA Heuvelalnd krijgt Piet Hardeman postuum het ereburgerschap van Heuvelland en dit wegens zijn mateloze inzet voor de natuurbeweging in Heuvelland.

Op dinsdag 30 mei is Piet Hardeman onverwacht overleden. Hij zette zich al sinds de jaren 70 in voor natuurbehoud en was pionier van vele natuur-en wandelverenigingen. Zo lag hij mee aan het ontstaan van de vzw Grote Routepaden. In Heuvelland ontwierp hij zo tal van wandelroutes waarvan er ook twee buiten Vlaanderen alom geprezen worden: de Tweebergenwandelroute en het Stiltepad.

Compromis

“Piet kon met een bepaalde stugheid en volharding zijn standpunt verdedigen, maar uiteindelijk werd toch meestal een compromis gevonden, met de overheid, of met een landbouwer”, aldus Kristof Vandenbussche van N-VA Heuvelland. “De resultaten mogen dan ook gezien zijn. Piet gaf zo, op een onuitwisbare manier, mee vorm aan ons landschap. Hij zette onze gemeente op de kaart van de zachte recreatie, en laat een grote natuurerfenis achter.Piet was tot op de laatste dag van zijn leven nog kerngezond, en leek wel 100 jaar te kunnen worden. Misschien dat we daardoor tijdens zijn leven er niet genoeg aan gedacht hebben om hem ook op gepaste wijze te eren.”