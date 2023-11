Westouternaar Piet Hardeman krijgt postuum ereburgerschap

Op Wapenstilstand werd het postume ereburgerschap toegekend aan Piet Hardeman, die in mei van dit jaar op 80-jarige leeftijd overleed. Hij was vooral gekend als de regiocoördinator van de vzw Grote Routepaden voor West-Vlaanderen. Eerder deze week was er de officiële inhuldiging van zijn eigen herdenkingsplaats, een zitbank met bijbehorend infobord geplaatst in de Broekelzen te Westouter.

Het toekennen van het postume ereburgerschap vond plaats na de eerste Piet Hardemanwandeling langs zijn groene erfenis rond Westouter, waar hij onder meer de bekende bekende Tweebergenwandelroute en het Stiltepad ontwierp.

Weduwe Els Geeraert spreekt over een bijzonder moment. “Er waren gevoelens van verdriet, maar ook van trots. Ik wil alle verenigingen waar Piet lid van was die samen dit ereburgerschap hebben gerealiseerd, uitdrukkelijk bedanken. Het zegt heel veel over de waardering van het werk dat Piet verrichtte voor de wandelsport.”

Els nam ondertussen de stem over van Piet in de Grote Routepaden. “Ik hoop er de droom van Piet alsnog te verwezenlijken om vanuit de plaats waar zijn zitbank staat in de Broekelzen een corridor te maken naar het park Marguerite Yourcenar. Piet was voorzitter van de gelijknamige stichting. De zitbank werd zo geplaatst dat er een wijds zicht is op het nabijgelegen park.”

Ambassadeur van Heuvelland

In Heuvelland is het de eerste keer dat een ereburgerschap postuum wordt uitgereikt. “We zijn spaarzaam met de titel, tot nog toe werd die nog maar twee keer uitgereikt,” aldus burgemeester Wieland De Meyer.

“Ereburgerschap is een titel die we geven aan een persoon die een sterke inzet heeft voor de gemeente, en zorgt dat de uitstraling van Heuvelland lokaal, maar ook nationaal (of zelfs internationaal) versterkt wordt. En Piet was dat zeer zeker door zijn wandelpassie over te maken naar vele anderen. Hij blijft ook na zijn overlijden een ambassadeur voor onze gemeente.”

De andere twee ereburgers van Heuvelland zijn Marnicq Deswarte, voor zijn inzet bij Festival Dranouter en José Lemahieu, voor zijn inzet en promotie van de Heuvellandse wijnbouw.